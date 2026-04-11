Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки якому вдалося звільнити 182 українців. Серед них – семеро цивільних громадян, яких російські окупанти фактично викрали зі своїх осель.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими 11 квітня 2026: повернення сімох цивільних

За словами омбудсмена, росіяни позбавили сімох цивільних українців волі без законних підстав, а також утримували їх у місцях несвободи без суду та слідства.

Зараз дивляться

Як зазначив Лубінець, українській стороні вдалося повернути додому хлопців переважно 2000-х років народження.

Серед них – жителі Харківської, Київської, Херсонської та Донецької областей. Російські окупанти незаконно утримували їх у неволі з 2022 року.

– Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька, – сказав Лубінець.

За його словами, хлопці мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.

Як стверджує Лубінець, йдеться про пряме порушення Росією Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Він наголосив, що цивільних узагалі не мали затримувати, проте Росія їх викрала, катувала та утримувала як заручників.

Омбудсмен розповів, що поспілкувався з цивільними хлопцями, які сьогодні повернулися додому. Лубінець стверджує, що йому було дуже важливо почути їхні історії особисто.

Крім цього, уповноважений Верховної Ради додав, що важко слухати те, чим діляться цивільні. Разом з одним із хлопців Лубінець зателефонував його мамі.

У суботу, 11 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими напередодні Великодня. З неволі повернулися 182 українці, серед яких – семеро цивільних та 175 військовослужбовців.

Фото: Дмитро Лубінець

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.