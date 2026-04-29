Поражена нефтяная станция Пермь: что известно

Как сообщила Служба безопасности Украины, этой ночью специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Пермь, которая находится в более чем 1 500 км от границы с Украиной.

Она принадлежит АО Транснефть и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию ​​нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и к Пермскому НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительным данным, горят почти все резервуары для хранения нефти.

— СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса России, нарушает цепи поставок горючего для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры, — отметил и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

К слову, ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что дальность ударов по России за время полномасштабной войны ощутимо возросла с 650 км до рекордных 1 750 км, что больше на 170%.

