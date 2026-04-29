Сегодня утром, 29 апреля, два морских беспилотных катера ВСУ поразили судно Marquise, подпадающее под санкции, — танкер под флагом Камеруна. Судно было без груза.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, танкер находился в дрейфе примерно в 210 км к юго-востоку от российского города Туапсе и не подавал сигнал AIS — автоматической идентификационной системы судоходства.

В Генштабе отметили, что судно, вероятно, ожидало перегрузки в море с другого судна.

Удар пришелся на кормовую часть танкера — в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

По информации ВСУ, танкер Marquise находится под санкциями Украины, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался Россией для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Степень повреждений судна уточняется.

Источник : Генштаб ЗСУ

