СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію біля міста Перм, що за понад 1 500 км від України.

Як повідомила Служба безпеки України, цієї ночі фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Перм, яка розташована за понад 1 500 км від кордону з Україною.

Вона належить АТ Транснєфть і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

– СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу РФ, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури, — зазначив т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара.

До речі, раніше у Міністерстві оборони України повідомляли, що дальність ударів по Росії за час повномасштабної війни відчутно зросла з 650 км до рекордних 1 750 км, що більше на 170%.

