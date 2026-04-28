С 2022 года Силы обороны на 170% увеличили дальность ударов по России.

В Министерстве обороны Украины рассказали о динамике дальности ударов по России за время полномасштабной войны.

Так, в 2022 году были поражены бомбардировщики Ту-95 на авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, что в 650 км от Украины и повреждены два бомбардировщика Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты.

Сейчас смотрят

– Для удара по этому стратегическому объекту украинские средства deep strike преодолели около 650 км – рекордное расстояние по итогам первого года полномасштабного вторжения, – говорится в сообщении.

Тогда же была поражена авиабаза Дягилево в Рязанской области РФ (500–600 км).

В 2024 году география дальнобойных ударов была расширена. Так, за 1200 км от нашего государства под удар попал завод по производству Шахедов в Алабуге.

В том же году был поражен НПЗ Газпром Нефтехим Салават (1500 км), а в 2026 году под ударом оказался Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, что за рекордных 1750 км от Украины.

— Только в марте этого года наши беспилотники посетили 5 стратегических заводов и 10 объектов российской нефтепереработки. География операций – от оккупированного Крыма до Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнобойные удары не просто демонстрация возможностей, а способ лишить Россию ресурсов для наступления и продолжения войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.