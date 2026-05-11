Украина и Германия запускают совместную программу Brave Germany в оборонной сфере
- Украина и Германия подписали Письмо о намерениях по запуску программы Brave Germany.
- Подписанный документ предусматривает развитие инновационных оборонных технологий и совместных военных проектов.
Министры обороны Украины и Германии подписали Письмо о намерениях по развитию общих оборонных технологий и запуску новых инновационных программ Brave Germany.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Сотрудничество Украины и Германии: что известно
11 мая в Киеве состоялась церемония подписания Письма о намерениях по запуску Brave Germany между Министерством обороны Украины и Федеральным министерством обороны Германии.
Документ предполагает углубление сотрудничества в сфере инновационных оборонных технологий.
Подписантами стали министр обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший в столицу Украины с необъявленным визитом.
Федоров подчеркнул, что Германия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности, обеспечивая значительную часть международной помощи, в частности в направлении противовоздушной обороны.
— Сегодня Германия — страна номер один в мире относительно помощи в безопасности Украине. Она составляет около трети от всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь — ПВО, — подчеркнул Федоров.
Стороны уже работают над обменом оборонными данными, что позволяет анализировать эффективность применения современных систем вооружения на поле и совершенствовать их.
Отдельным направлением является подготовка соглашения о развитии дроновых технологий.
Также по итогам договоренностей между лидерами стран принято решение по поставкам вооружения, в частности, ракет PAC-2 и пусковых установок для систем IRIS-T, которые Украина будет получать от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты воздушного пространства.
Как отметил Михаил Федоров, Германия уже расширила финансирование оборонных проектов Украины, в том числе направлений middle strike и deep strike, направленных на поражение логистики противника.
Кроме того, выделены средства в поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны и другие инициативы, включая артиллерию. По словам Федорова, сотрудничество продолжается в соответствии с планами, согласованными в формате Рамштайн.
Напомним, 11 мая министр обороны Германии Борис Писториус совершил необъявленный визит в Киев.
По его словам, главная цель переговоров — расширение сотрудничества между Берлином и Киевом в сфере вооружения и совместных проектов, в том числе разработка беспилотных систем разной дальности.
Отдельное внимание должны были уделить сфере технологий deep strike, позволяющие поражать цели в глубоком тылу противника.
В Берлине считают, что такое сотрудничество усилит обороноспособность обеих стран и будет способствовать развитию современных военных технологий.