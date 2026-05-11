Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє німецьке видання NTV.

Візит Пісторіуса до Києва 11 травня: що відомо

За словами німецького міністра, головною метою переговорів стане розширення співпраці між Берліном і Києвом у сфері озброєння та спільних військових розробок.

Пісторіус наголосив, що Україна та Німеччина залишаються стратегічними партнерами, а співпраця між країнами вже призводить до запуску нових оборонних проєктів.

— Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів, — заявив міністр.

За словами Бориса Пісторіуса, одним із ключових напрямів співпраці стане спільна розробка сучасних безпілотних систем різної дальності.

Особливу увагу сторони приділять технологіям deep strike — можливості завдавати ударів по важливих цілях у глибокому тилу противника.

У Німеччині зазначають, що така співпраця має посилити обороноздатність обох країн та пришвидшити розвиток сучасних військових технологій.

— Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем усіх дальностей, особливо в галузі deep strike. Це зміцнює безпеку наших країн, — наголосив Пісторіус.

Водночас усі причини візиту Бориса Пісторіуса до Києва 11 травня публічно не розкривалися з міркувань безпеки.

