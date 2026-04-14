Во вторник, 14 апреля, Украина и Германия подписали соглашение об обмене оборонными данными с партнёрами.

Документ также включает ряд совместных проектов, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Украина и Германия начинают обмен оборонными данными

По его словам, это соглашение стало первым подобным договорённостью для Украины.

Подписание состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Федоров отметил, что в рамках меморандума на основе боевых данных будет проводиться анализ использования немецких систем вооружения, в частности PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T.

Это должно повысить эффективность их применения и улучшить тактические решения.

Он также сообщил, что Украина передаёт партнёрам уникальные данные с поля боя для обучения и совершенствования моделей искусственного интеллекта и аналитических систем.

— Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба, — добавил Федоров.

По его словам, партнёры получат доступ к боевым данным из системы DELTA и других цифровых платформ Украины.

Это должно помочь развитию технологий и усилить их собственные возможности.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Германии двустороннее соглашение в сфере дронов.

Федоров также заявил, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на €4 млрд. Он предусматривает закупку ракет для ЗРК Patriot и совместное производство беспилотников.

14 апреля Владимир Зеленский прибыл в Берлин и провёл встречу с Фридрихом Мерцем.

