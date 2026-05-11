Міністри оборони України та Німеччини підписали Лист про наміри щодо розвитку спільних оборонних технологій і запуску нових інноваційних програм Brave Germany.

Співпраця України та Німеччини: що відомо

11 травня у Києві відбулася церемонія підписання Листа про наміри щодо запуску Brave Germany між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Німеччини.

Документ передбачає поглиблення співпраці у сфері інноваційних оборонних технологій.

Підписантами стали міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який прибув до столиці України з неоголошеним візитом.

Федоров наголосив, що Німеччина наразі є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки, забезпечуючи значну частину міжнародної допомоги, зокрема у напрямку протиповітряної оборони.

— Сьогодні Німеччина — країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу — ППО, — наголосив Федоров.

Сторони вже працюють над обміном оборонними даними, що дозволяє аналізувати ефективність застосування сучасних систем озброєння на полі бою та вдосконалювати їх.

Окремим напрямом є підготовка угоди щодо розвитку дронових технологій.

Також за підсумками домовленостей між лідерами країн ухвалено рішення щодо постачання озброєння, зокрема ракет PAC-2 та пускових установок для систем IRIS-T, які Україна отримуватиме від партнерів упродовж кількох років для посилення захисту повітряного простору.

Як зазначив Михайло Федоров, Німеччина вже розширила фінансування оборонних проєктів України, зокрема напрямів middle strike та deep strike, які спрямовані на ураження логістики противника.

Крім того, виділено кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони та інші ініціативи, включно з артилерією. За словами Федорова, співпраця триває відповідно до планів, узгоджених у форматі Рамштайн.

Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус здійснив неоголошений візит до Києва.

За його словами, головна мета переговорів — розширення співпраці між Берліном і Києвом у сфері озброєння та спільних проєктів, зокрема щодо розробки безпілотних систем різної дальності.

Окрему увагу мали приділити сфері технологій deep strike, що дозволяють уражати цілі в глибокому тилу противника.

У Берліні вважають, що така співпраця посилить обороноздатність обох країн і сприятиме розвитку сучасних військових технологій.

