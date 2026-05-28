Проходження ВЛК є обов’язковим для всіх громадян, які підлягають призову на військову службу, згідно з українським законодавством, зокрема наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року та законом України Про військовий обов’язок і військову службу.

Це необхідно для оцінки стану здоров’я призовників та визначення їхньої придатності до військової служби.

Факти ICTV дізнавалися у юристів безоплатної правничої допомоги, яке покарання передбачене за відмову від проходження медичного огляду у ТЦК.

Відмова від проходження ВЛК в ТЦК: яке покарання

Відмова або ухилення від проходження ВЛК є незаконними і тягнуть за собою відповідальність. Під час воєнного стану така поведінка кваліфікується як адміністративне правопорушення, що карається штрафом. Однак, якщо особа продовжує ухилятися від ВЛК, до неї можуть бути застосовані більш суворі заходи, зокрема кримінальна відповідальність.

— Сплата штрафу недостатня для уникнення проходження ВЛК. Обов’язок пройти медичний огляд залишається чинним, — зазначають юристи.

Якщо ви не згодні з рішенням ВЛК, у вас є право оскаржити цей висновок. Скаргу можна подати до вищих військово-лікарських комісій або до суду.

Отже, проходження ВЛК є невід’ємною частиною призову на військову службу. Ухилення від цього обов’язку може мати серйозні наслідки.

За відмову від проходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф. Розміри штрафів визначаються відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 210, 210-1, 211 КУпАП). Наразі це 17 000–25 500 грн.

Чи можна відмовитися від ВЛК у ТЦК

У Міноборони повідомили, що в умовах воєнного стану військово-лікарська комісія (ВЛК) залишається обов’язковим етапом визначення придатності громадян до військової служби. Відмова від її проходження розглядається не як формальне порушення процедури, а як потенційне ухилення від виконання військового обов’язку, що в Україні у 2026 році має чіткі правові наслідки.

Фактичної вільної відмови від проходження ВЛК закон не передбачає. Водночас громадянин має право оскаржувати рішення або дії посадових осіб, якщо повістка чи направлення були видані з порушенням процедури. Проте навіть у разі судового оскарження сам обов’язок проходження медичного огляду не скасовується автоматично.

Наслідки неявки на військово-лікарську комісію

Якщо військовозобов’язаний отримав направлення на ВЛК у паперовій формі, через електронні сервіси або застосунок Резерв+ і не з’явився без поважних причин, це кваліфікується як порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

У таких випадках передбачені адміністративні штрафи, які можуть становити від 17 000 до 25 500 грн. Крім того, інформація про особу може бути внесена до відповідних реєстрів, зокрема системи Оберіг, що може призвести до позначення як такого, що перебуває в розшуку територіального центру комплектування.

Окрім фінансових санкцій, наслідки можуть включати тимчасові обмеження, зокрема щодо керування транспортними засобами, а також можливе затримання поліцією у разі перевірки документів.

Якщо ж ухилення від проходження ВЛК та ігнорування викликів ТЦК набуває систематичного характеру, такі дії можуть бути перекваліфіковані як ухилення від призову під час мобілізації. У такому випадку закон передбачає кримінальну відповідальність із можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Коли неявка на ВЛК не вважається порушенням

Водночас закон передбачає винятки, коли непроходження ВЛК у визначений час є обґрунтованим. До поважних причин належать, зокрема, тяжка хвороба або стан, що унеможливлює пересування (за наявності медичного підтвердження), смерть близького родича, а також надзвичайні обставини, такі як стихійні лиха чи обстріли, що унеможливлюють прибуття до медичної комісії.

