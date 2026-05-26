Отсрочка от призыва во время мобилизации – это временное освобождение от военной службы, которое предоставляется только в случаях, прямо определенных законом. Она не отменяет обязанность прохождения службы навсегда, а лишь откладывает момент призыва.

Этот механизм регулируется действующим законодательством и подробно разъясняется Министерством обороны. Основания должны быть документально подтверждены, а данные внесены в государственные реестры или проверены уполномоченными органами.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году и как ее оформить читайте в нашем материале.

Кто имеет право на отсрочку в 2026 году: основные основания

Одним из наиболее распространенных оснований есть семейные обстоятельства. Отсрочка может предоставляться гражданам, обладающим значительными семейными обязательствами.

Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам:

лицо, содержащее троих и более несовершеннолетних детей и не имеющее задолженности по уплате алиментов;

лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка из-за отсутствия или потери второго родителя;

осуществляет уход за ребенком с инвалидностью или ребенком, нуждающимся в длительном лечении;

имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

является опекуном или усыновителем ребенка-сироты;

осуществляет постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I-II группы;

имеет несовершеннолетнего ребенка, если второй супруг уже проходит военную службу;

потеряла близкого родственника во время защиты Украины с 2014 года.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья

Основанием для получения отсрочки также состояние здоровья. Граждане с инвалидностью I–III группы могут быть уволены или получить отсрочку в зависимости от выводов медицинских комиссий.

Если лицо временно непригодно к службе, он получает отсрочку до 12 месяцев по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК) с обязательным повторным осмотром.

Отсрочка по обучению и научной деятельности

Право на отсрочку от мобилизации в Украине в 2026 году имеют также граждане, продолжающие образование или занимающиеся научной деятельностью.

К этой категории относятся:

студенты, впервые получающие высший уровень образования;

докторанты и интерны;

педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Важно, что для отдельных категорий соискателей образования действуют возрастные ограничения и уточненные условия, введенные с 2025 года.

Отсрочка по профессиональной деятельности

Отдельные должностные лица и работники критических государственных структур могут не подлежать мобилизации или получать отсрочку.

Это касается:

руководителей органов государственной власти и их заместителей;

народных депутатов, судей, омбудсмена;

часть дипломатических работников;

сотрудников органов военного управления и силовых структур;

госслужащих, обеспечивающих работу ключевых государственных систем.

В то же время подчеркивается, что большинство госслужащих мобилизуются на общих основаниях, если они не входят в специальные категории или не забронированы.

Отсрочка из-за бронирования

Отдельной формой является бронирование работников, предоставляемое через работодателя.

Оно касается:

работников органов государственной власти и местного самоуправления;

сотрудников предприятий, признанных критически важными для экономики, обороны, энергетики, медицины и связи.

Бронирование имеет срок действия, зависит от квот и оформляется только через работодателя.

Другие специальные основания

Существуют также дополнительные случаи, когда может быть отсрочка от мобилизации в 2026 году:

граждане, находившиеся в плену в результате вооруженной агрессии РФ и имеющие соответствующую запись в государственном реестре;

отдельные специалисты в области кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

Как получить отсрочку от мобилизации в 2026 году

Процедура оформления отсрочки зависит от основания, но общий алгоритм унифицирован. Сначала лицо должно собрать все документы, подтверждающие право на отсрочку.

Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские заключения ВЛК или МСЭК, справки с места работы или учебы, а также документы, подтверждающие бронирование, если оно оформлено.

Отсрочка в Резерв+

Заявление можно подать через цифровой инструмент – мобильное приложение Резерв+. В нем необходимо обновить военно-учетные данные, выбрать соответствующее основание для отсрочки, загрузить или подтвердить необходимые документы и дождаться проверки информации. После успешной верификации система формирует электронную справку с QR-кодом, являющуюся официальным подтверждением предоставленной отсрочки.

Если основание еще не переведено в цифровой формат или лицо не пользуется смартфоном, подача документов осуществляется через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В таком случае гражданин представляет полный пакет документов, после чего ЦНАП передает их в территориальный центр комплектования, а результат рассмотрения можно получить как в электронном виде, так и в бумажной форме.

Для случаев, связанных с состоянием здоровья, обязательным условием является прохождение военно-врачебной комиссии, поскольку именно ее заключение или решение МСЭК является юридическим основанием для оформления отсрочки.

Автоматическое продление отсрочки

В 2026 году часть отсрочек продолжается автоматически. Это касается случаев, когда основания подтверждаются государственными реестрами или носят постоянный характер, например инвалидность.

В других ситуациях, в частности при временной негодности или отдельных видах бронирования, после окончания срока отсрочки необходимо повторно подавать документы. Система Резерв+ заранее информирует пользователя о необходимости обновления данных или повторном оформлении.

Источник : Міноборони

