Июньские и июльские саммиты ЕС, G7 и НАТО могут стать определяющими для прекращения войны России против Украины. Первым шагом к миру должно быть полное и безусловное прекращение огня под международным контролем.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время совместной с эстонским лидером Аларом Карисом пресс-конференции 9 июня.

Почему лето 2026 может стать решающим в войне

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо взять четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война еще может ей что-нибудь принести.

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– Главное, что сегодня очень важно – подготовиться к тем переговорам и решениям, которые мы все ожидаем от саммитов на уровне Европейского Союза, Группы семи и НАТО. Июнь и июль этого года могут определить очень много… Украинские позиции на фронте сильны. Россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными, – рассказал украинский лидер.

Он также обратил внимание на дальнобойные удары Украины по логистике, нефтепереработке и военному производству россиян.

Президент напомнил, что бензин в Крыму, временно оккупированном россиянами, а также в некоторых регионах самой России, находится в дефиците, а местами даже нет нормальной связи.

Также отметил, что российский бюджет страдает этой войной, что, по его мнению, может помочь вывести Москву на дипломатический трек.

Зеленский об условиях прекращения огня

Владимир Зеленский отметил, что Европа нуждается в сильном голосе на переговорах, поэтому она должна быть среди тех, кто будет принимать решение. Также, по его словам, к дипломатическим процессам готовы подключаться США.

– Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать: полное, безусловное прекращение огня. А потом дипломаты пусть делают то, чему они учились, как говорят в Украине. Пусть садятся, договариваются, – сказал Зеленский.

В то же время он признал, что прекращение огня является сложным процессом, который не будет внедрен на следующий день после принятия.

Президент Украины пояснил, что на сегодняшний день есть кол-зоны в 20, 30, 40 километров, которые увеличиваются с развитием дронных технологий.

– Давайте представим, что мы договорили прекращение огня. Что будет делать Россия, мы прекрасно понимаем, если у нас не будет гарантеров мониторинга этого процесса. Она воспользуется тем, что круг-зона уже не круг-зона, и подойдет ближе на 20 километров. В некоторых частях страны это большой риск, – рассказал он.

Президент Зеленский предложил, чтобы гарантеры, которые будут на переговорах, завели свои мониторинговые миссии, чтобы контролировать, как выполняется это прекращение огня.

– Я считаю, что это первый пункт уговора. Который и так очень технологично непрост. Другие шаги и карта, как закончить войну, вся работа дипломатов, – подытожил Владимир Зеленский.

По его мнению, для такой договоренности необходима встреча на уровне лидеров Украины, Европы, России и США.

Однако Россия, по словам президента, пока не продемонстрировала свою готовность к этому.

Напомним, Украина в ООН призвала к резолюции о прекращении огня и отстранении РФ от миротворческих миссий.

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