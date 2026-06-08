Вопрос о том, когда закончится война в Украине, остается одним из самых важных для украинцев. В последние недели тема возможных переговоров и перспектив прекращения боевых действий снова оказалась в центре внимания после ряда заявлений украинских властей и международных партнеров.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость активизации дипломатических усилий и предложил провести прямые переговоры с российским руководством. В то же время Украина продолжает усиливать давление на противника не только на фронте, но и в российском тылу.

Наступит ли мир в Украине в 2026 году и есть ли реальные предпосылки для завершения войны в ближайшее время, Факты ICTV расспросили политолога Владимира Фесенко.

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Письмо Зеленского и новый этап дипломатической борьбы

Одним из самых громких политических событий последнего времени стало открытое письмо президента Владимира Зеленского к Владимиру Путину с предложением провести встречу и начать переговоры по завершению войны.

По словам Фесенко, этот шаг имеет значение не только как дипломатическая инициатива. Письмо стало своеобразной информационно-политической контратакой Украины.

Когда закончится война в Украине: четыре возможных сценария

Политолог Владимир Фесенко считает, что некоторые возможности для начала серьезных переговоров могут появиться уже осенью. В то же время, он призывает не путать переговорный процесс с фактическим завершением войны.

Несмотря на активные разговоры о переговорах и возможное прекращение огня, Владимир Фесенко призывает не ожидать скорого завершения войны. По его словам, сейчас существует несколько вариантов развития событий, но далеко не все они предполагают скорейшее наступление мира.

Политолог отмечает, что самым реалистичным пока остается сценарий, при котором боевые действия будут продолжаться не только до конца 2026 года, но могут перейти в 2027-й. Когда придет мирная жизнь в Украину, зависит от переговоров.

По словам эксперта, именно дипломатический процесс будет определять, останется ли война в нынешнем формате, стороны постепенно начнут двигаться к деэскалации.

Первый сценарий: война продолжается и после 2026 года

Первый сценарий, который Фесенко считает одним из наиболее вероятных, предполагает продолжение боевых действий без достижения принципиальных договоренностей между сторонами.

В таком случае фронт будет оставаться главным инструментом борьбы, а переговоры либо не дадут результата, либо будут проходить параллельно с войной без существенного влияния на ситуацию.

Политолог отмечает, что именно этот вариант сегодня многие эксперты считают основным. Причина в том, что Россия пока не демонстрирует готовность к компромиссам, а Кремль все еще рассчитывает улучшить свои позиции военным путем.

Именно поэтому ответ на вопрос, когда уже будет мир в Украине, остается неопределенным.

Второй сценарий: постепенное прекращение огня в несколько этапов

Второй сценарий Владимир Фесенко называет почти таким же реалистичным, как и первый.

Он не предусматривает мгновенного завершения войны или подписания мирного соглашения. Речь же идет о постепенной деэскалации из-за серии отдельных договоренностей.

По словам политолога, первым шагом может стать договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Далее стороны могут перейти к ограничению воздушных атак и боевых действий на море.

Только после этого, если такие договоренности будут работать и выполняться, может появиться возможность для более широкого прекращения огня по всей линии фронта.

В то же время Фесенко отмечает, что даже в случае реализации такого сценария не стоит ожидать идеальной тишины. Нарушения договоренностей возможны, как это происходит во многих международных конфликтах. Однако главная разница состоит в том, что переговоры постепенно начнут превалировать над военной логикой.

Именно этот вариант рассматривается как наиболее реалистичный.

Третий сценарий: крупное мирное соглашение

Третий сценарий Фесенко называет гораздо менее вероятным, хотя полностью не исключает его. В этом случае стороны переходят к комплексным переговорам и достигают масштабного соглашения по большинству спорных вопросов.

Речь идет не только о прекращении огня, но и об обмене пленными, решении гуманитарных проблем, безопасности, функционировании Запорожской АЭС, механизмах контроля за соблюдением договоренностей и других аспектах послевоенного урегулирования.

При этом территориальный вопрос может оставаться нерешенным в течение длительного времени, а линия фронта фактически превратится во временную линию разграничения.

По словам политолога, такой сценарий можно назвать частичной “заморозкой” войны с постепенным переходом к политическому урегулированию.

Впрочем, для его реализации необходима готовность к компромиссам с обеих сторон, чего пока не наблюдается.

Когда будет мир в Украине и возможна ли новая эскалация

Наиболее опасным вариантом развития событий Фесенко называет дальнейшую эскалацию войны.

В этом случае Россия может попытаться резко нарастить военное давление из-за дополнительной мобилизации и открытия новых направлений угрозы.

Среди потенциальных рисков эксперт называет попытки расширения конфликта для давления на Украину и ее союзников.

В то же время, политолог подчеркивает, что этот сценарий пока не выглядит наиболее вероятным. Также маловероятным он считает и применение тактического ядерного оружия, поскольку против такого развития событий выступают не только западные государства, но и Китай.

– Худший сценарий в этом контексте, но наименее вероятный, на мой взгляд, это использование тактического ядерного оружия. Это тоже предлагают некоторые российские сторонники войны, – говорит политолог.

Когда будет мир в Украине: прогноз

Подытоживая, Владимир Фесенко отмечает, что первые два сценария – продолжение войны с параллельными переговорами или постепенное секторальное прекращение огня – сегодня выглядят наиболее реалистичными.

Отвечая на вопрос, наступит ли мир в Украине в 2026 году, эксперт не дает слишком оптимистичных оценок. Он считает, что осенью может открыться реальное окно возможностей для переговоров, однако это еще не означает автоматического завершения войны.

По его мнению, даже при благоприятных условиях путь к миру будет длительным и будет состоять из нескольких этапов. Поэтому украинцам следует готовиться не к быстрому финалу, а к постепенному процессу деэскалации, который может растянуться на месяцы или даже годы.

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