Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки підготувати та винести на голосування резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню.

Окремо Україна виступила за усунення Росії від участі у миротворчих місіях ООН після внесення російських силових структур до списку за сексуальне насильство під час війни.

Про це Андрій Мельник заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

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Резолюція про негайне і безумовне припинення вогню: що відомо

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки підготувати та винести на голосування резолюцію щодо негайного і безумовного припинення вогню.

За його словами, це могло б стати важливим кроком для зміцнення довіри та створення умов для початку реальних переговорів про справедливий і тривалий мир.

Також українська сторона закликала партнерів посилити підтримку у сфері протиповітряної оборони.

Мельник наголосив, що Україні потрібні додаткові можливості для захисту цивільного населення — “щонайменше вдесятеро, а ще краще – у 20 разів”.

За словами дипломата, найефективнішим способом захисту мирних жителів залишається посилення спроможностей України перехоплювати російські ракети та безпілотники — “сьогодні, а не завтра, не наступного місяця, не наступного року”.

Окремо постпред закликав міжнародну спільноту перейти від окремих санкційних рішень до більш комплексного тиску на російський військово-промисловий комплекс.

— Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті, – наголосив Мельник.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом до завершення війни може стати припинення вогню з подальшим переходом до переговорів.

В інтерв’ю Sky News він наголосив, що Україна не розглядає такий сценарій, як заморожування війни чи відмову від своїх територій.

За словами Зеленського, припинення вогню має бути повним і контрольованим міжнародними партнерами — за участі США, європейських держав та інших країн, які можуть долучитися до моніторингу.

Мельник запропонувати усунути РФ від миротворчих місій

Під час засідання Мельник також заявив, що включення російських силових структур до списку ООН за сексуальне насильство під час війни повинне мати практичні наслідки.

Посилаючись на доповідь генерального секретаря ООН, дипломат навів підтверджені дані про 310 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

— Яка ганьба для цієї безславної російської армії і так званих правоохоронних органів, котрі є не чим іншим, як бандою ґвалтівників, – заявив постпред.

За словами Мельника, російський персонал не повинен брати участь у миротворчих та поліцейських місіях ООН, якщо країна внесена до відповідного механізму організації.

Наприкінці травня стало відомо, що ООН уперше офіційно внесла російські збройні та силові структури до так званого чорного списку за сексуальне насильство під час війни проти України.

За інформацією, яку оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець із посиланням на щорічну доповідь ООН, міжнародні структури верифікували 310 випадків сексуального насильства щодо військовополонених та цивільних осіб.

У документі зазначено, що міжнародним спостерігачам систематично обмежують доступ до місць утримання українців, що ускладнює встановлення повного масштабу злочинів.

Лубінець наголосив, що йдеться не про окремі випадки, а про системну практику катувань, приниження та психологічного терору.

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