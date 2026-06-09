Червневі та липневі саміти ЄС, G7 і НАТО можуть стати визначальними для припинення війни Росії проти України. Першим кроком до миру має бути повне й безумовне припинення вогню під міжнародним контролем.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час спільної з естонським лідером Аларом Карісом пресконференції 9 червня.

Чому літо 2026 року може стати вирішальним у війні

Володимир Зеленський наголосив, що необхідно взяти чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалося, що війна ще може їй щось принести.

Зараз дивляться

– Головне, що сьогодні дуже важливо, – підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, Групи семи і НАТО. Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато… Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важкопораненими, – розповів український лідер.

Він також звернув увагу на далекобійні удари України по логістиці, нафтопереробці та військовому виробництву росіян.

Президент нагадав, що бензин в Криму, тимчасово окупованому росіянами, а також деяких регіонах самої Росії, знаходиться в дефіциті, а місцями навіть немає нормального зв’язку.

Також зауважив, що російський бюджет страждає від цієї війни, що, на його думку, може допомогти вивести Москву на дипломатичний трек.

Зеленський про умови припинення вогню

Володимир Зеленський зазначив, що Європа потребує сильного голосу на перемовинах, тож вона повинна бути серед тих, хто ухвалюватиме рішення. Також, за його словами, до дипломатичних процесів готові підключатися США.

– Ідеальне рішення в мирних переговорах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити: повне, безумовне припинення вогню. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються, – сказав Зеленський.

Водночас він визнав, що припинення вогню є складним процесом, що не впровадять наступного дня після ухвалення.

Президент України пояснив, що на сьогодні є кіл-зони у 20, 30, 40 кілометрів, які збільшуються з розвитком дронних технологій.

– Давайте уявимо собі, що ми домовили припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо, якщо не буде у нас гарантерів моніторингу цього процесу. Вона скористається тим, що кіл-зона вже не кіл-зона, і підійде ближче на 20 кілометрів. У деяких частинах країни це великий ризик, – розповів він.

Президент Зеленський запропонував, щоб гарантери, які будуть на перемовинах, завели свої моніторингові місії, щоб контролювати, як виконується це припинення вогню.

– Я вважаю, що це перший пункт домовленості. Який і так дуже технологічно непростий. Інші кроки і мапа, як закінчити війну, все робота дипломатів, – підсумував Володимир Зеленський.

На його думку, для такої домовленості необхідна зустріч на рівні лідерів України, Європи, Росії та, бажано, США.

Однак Росія, за словами президента, поки не продемонструвала своєї до цього готовності.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала до резолюції про припинення вогню й усунення РФ від миротворчих місій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.