Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Об этом сообщили на сайте ОП.

Санкции против мобильных операторов и интернет-провайдеров РФ

— В этот пакет входят компании, которые обеспечивают конфиденциальные каналы связи для оккупантов и их власти, а также доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины для субъектов, служащих России, — говорится в сообщении.

Под санкции попали интернет-провайдеры, операторы спутниковой связи и компании, обеспечивающие трансляцию российских телеканалов.

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В частности, санкции введены против компаний Луганские коммуникации и Мобильные коммуникационные системы, которые Россия использует для распространения своих нарративов и дезинформации о ситуации в Украине.

Также ограничения применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи Амтел-Связь, который обеспечивает связью российские власти, а также к предприятию Космическая связь, обеспечивающему защищенные каналы связи для ведения войны против Украины.

Украина передаст всю информацию об этих компаниях международным партнерам и будет инициировать вопрос синхронизации санкций в различных юрисдикциях.

— Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины является незаконной. Компании, которые сознательно работают на ВОТ и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы, — подчеркнул советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной деятельность таких компаний не только на временно оккупированных территориях, но и где-либо за пределами России.

Напомним, накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против российских пропагандистов и судей, которые принимали незаконные решения в отношении граждан Украины.

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