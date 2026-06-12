В пятницу, 12 июня, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против российских пропагандистов и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинцев.

В список вошли 29 физических и 17 юридических лиц, говорится в указе президента.

Список санкций СНБО: что известно

В тексте указа уточняется, что в списке СНБО есть судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков.

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– В частности, это московский судья Тимур Вахромеев, который системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений. Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, замученной в российском плену, – говорится в сообщении.

Также под ограничением оказался судья Виталий Белицкий, вынесший заочный приговор эксперту Института массовой информации Ирине Земляной.

В списке оказались и такие пропагандистские медиа и их руководители:

Газета.Ру;

Лента.Ру;

Утро.Ру;

Татмедиа;

ФедералПресс;

Союз журналистов России;

главный редактор интернет-журнала Global.City Надежда Плотникова;

директор Татмедиа Алсу Исмагилова;

главный редактор Утро.Ру Юлия Ложечко;

руководитель информагентства Татар-информ Ринат Билалов;

редактор РИА ФедералПресс Наталья Оксак;

фотожурналист и автор выставки Крым. Новороссия. Россия Сергей Винявский.

– Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия. Украинские санкции – только начало, будут и следующие решения, – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в заявлении на сайте ОП.

Он поблагодарил правозащитные организации за информацию и помощь в документировании таких случаев.

Напомним, в четверг, 20 ноября, Совет Европейского союза одобрил санкции против 10 физических лиц, причастных к нарушению прав человека в РФ. В том числе – к пыткам гражданских заложников, среди которых была, в частности, украинская журналистка Виктория Рощина.

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