Зеленский ввел санкции против российских медиа и судьи по делу журналистки Рощиной
- Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против российских СМИ и судей.
- В список вошли 29 физических и 17 юридических лиц, связанных с преследованием украинцев.
В пятницу, 12 июня, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против российских пропагандистов и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинцев.
В список вошли 29 физических и 17 юридических лиц, говорится в указе президента.
Список санкций СНБО: что известно
В тексте указа уточняется, что в списке СНБО есть судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков.
– В частности, это московский судья Тимур Вахромеев, который системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений. Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, замученной в российском плену, – говорится в сообщении.
Также под ограничением оказался судья Виталий Белицкий, вынесший заочный приговор эксперту Института массовой информации Ирине Земляной.
В списке оказались и такие пропагандистские медиа и их руководители:
- Газета.Ру;
- Лента.Ру;
- Утро.Ру;
- Татмедиа;
- ФедералПресс;
- Союз журналистов России;
- главный редактор интернет-журнала Global.City Надежда Плотникова;
- директор Татмедиа Алсу Исмагилова;
- главный редактор Утро.Ру Юлия Ложечко;
- руководитель информагентства Татар-информ Ринат Билалов;
- редактор РИА ФедералПресс Наталья Оксак;
- фотожурналист и автор выставки Крым. Новороссия. Россия Сергей Винявский.
– Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия. Украинские санкции – только начало, будут и следующие решения, – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в заявлении на сайте ОП.
Он поблагодарил правозащитные организации за информацию и помощь в документировании таких случаев.
Напомним, в четверг, 20 ноября, Совет Европейского союза одобрил санкции против 10 физических лиц, причастных к нарушению прав человека в РФ. В том числе – к пыткам гражданских заложников, среди которых была, в частности, украинская журналистка Виктория Рощина.