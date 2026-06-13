Зеленський підписав указ про санкції щодо 10 російських компаній зв’язку на ТОТ
- Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.
- Під обмеження потрапили компанії зв’язку, які забезпечують роботу окупаційної влади та доступ до інтернету на ТОТ.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.
Про це повідомили на сайті ОП.
Санкції проти мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ
– У цьому пакеті – компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії, – йдеться у повідомленні.
Під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв’язку та компанії, які забезпечують трансляцію російських телеканалів.
Зокрема, санкції введені проти компаній Луганські комунікації та Мобільні комунікаційні системи, які Росія використовує для поширення своїх наративів і дезінформації про ситуацію в Україні.
Також обмеження застосовано до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв’язку Амтел-Зв’язок, який забезпечує зв’язком російську владу, а також до підприємства Космічний зв’язок, що забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.
Україна передасть усю інформацію про ці компанії міжнародним партнерам та ініціюватиме питання синхронізації санкцій у різних юрисдикціях.
– Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи, – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, саме тому Україна застосовує санкції, які мають унеможливити діяльність таких компаній не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських пропагандистів і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо громадян України.