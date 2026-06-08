Западные санкции, которые были введены Западом против России из-за войны в Украине, уже нанесли Москве убытки на сумму до $1,5 трлн.

В новый санкционный пакет против России уже предложено более 80 позиций.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 8 июня, пишет Інтерфакс-Украина.

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Каллас об убытках России от западных санкций

— Обмен мнениями министров сегодня еще раз продемонстрировал сильное единство в поддержке Украины, а также в усилении давления на Россию. Цифры говорят сами за себя: западные санкции уже обошлись Москве примерно в сумму от $1,2 до $1,5 трлн, — отметила Каллас в Лефкосии после завершения неформального заседания министров обороны ЕС.

Она сообщила, что к рассмотрению на заседании Совета по иностранным делам на следующей неделе предложено более 80 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов РФ.

— Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России, — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас напомнила, что Венгрия отменила свое вето на блокирование $6,6 млрд средств Европейского фонда мира.

По ее словам, эти средства предлагается использовать для компенсации государствам-членам за уже осуществленные поставки вооружения, финансирования новых совместных закупок и поддержки операций миссии EUMAM Украина.

Глава европейской дипломатии отметила, что министры также обсудили дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере.

В частности, речь идет о развитии сотрудничества в сфере противовоздушной обороны.

— Кредит в размере $90 млрд для Украины готов к выдаче, а первая выплата в размере $5,9 млрд будет направлена на беспилотники уже в этом месяце. При распределении финансирования потребности Украины являются приоритетом, — подчеркнула Каллас.

Что известно о 21-м пакете санкций против РФ

Напомним, 21-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть утвержден до 15 июля 2026 года из-за дедлайна обновления ценового потолка на российскую нефть, сообщает Европейская правда.

По информации Politico, новый пакет санкций будет предусматривать утверждение предельной цены на российскую нефть.

Действующее ограничение истекает этим летом, и если соответствующее решение не будет принято, его уровень автоматически повысится.

Страны-члены ЕС выступают за сохранение нынешнего ценового предела, чтобы не допустить получения Москвой дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

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