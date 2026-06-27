Минус один катер: в ВМС показали видео уничтожения вражеского судна
Украинские военные уничтожили вражеский катер у берегов Херсонской области.
Уничтожен катер РФ в Черном море: видео
Кадрами успешной операции по уничтожению катера РФ в Черном море Военно-морские силы ВСУ поделились 27 июня.
На коротком видео видно, как катер, следующий по морю, загорается после попадания.
По данным ВМС, это судно оккупанты привлекли для логистического обеспечения на Тендровской косе.
– Минус еще один вражеский катер. ВМС ВС Украины продолжают уничтожать противника, — отчитались украинские военные.
В Военно-морских силах подчеркнули, что каждый пораженный катер является еще одним шагом к освобождению украинского моря.
Тендровская коса на карте
Тендровская коса – это длинный узкий остров-коса в Черном море.
Административно относится к Скадовскому району Херсонской области.
Напомним, что за 1 585 суток полномасштабной войны в Украине Силам обороны удалось ликвидировать 33 корабля (катера).
Также за это время были потоплены две подводные лодки.
Джерело: ВМС ВСУ
Фото: ВМС ВСУ