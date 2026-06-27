Украинские военные уничтожили вражеский катер у берегов Херсонской области.

Уничтожен катер РФ в Черном море: видео

Кадрами успешной операции по уничтожению катера РФ в Черном море Военно-морские силы ВСУ поделились 27 июня.

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На коротком видео видно, как катер, следующий по морю, загорается после попадания.

По данным ВМС, это судно оккупанты привлекли для логистического обеспечения на Тендровской косе.

– Минус еще один вражеский катер. ВМС ВС Украины продолжают уничтожать противника, — отчитались украинские военные.

В Военно-морских силах подчеркнули, что каждый пораженный катер является еще одним шагом к освобождению украинского моря.

Тендровская коса на карте

Тендровская коса – это длинный узкий остров-коса в Черном море.

Административно относится к Скадовскому району Херсонской области.

Напомним, что за 1 585 суток полномасштабной войны в Украине Силам обороны удалось ликвидировать 33 корабля (катера).

Также за это время были потоплены две подводные лодки.

Джерело: ВМС ВСУ

Фото: ВМС ВСУ

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