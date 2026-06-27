Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 27 июня: ВСУ уничтожили 1350 оккупантов и почти 2 тыс. БПЛА
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1350 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ по состоянию на 27 июня
- личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек,
- танков – 12 060 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 835 (+12) ед.,
- артиллерийских систем – 44 857 (+58) ед.,
- РСЗО – 1 899 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 447 ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) ед.,
- крылатых ракет – 4 790 (+3) ед.,
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488) ед.,
- специальной техники – 4 353 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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