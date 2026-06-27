За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1350 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 27 июня

личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек,

танков – 12 060 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 24 835 (+12) ед.,

артиллерийских систем – 44 857 (+58) ед.,

РСЗО – 1 899 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 447 ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) ед.,

крылатых ракет – 4 790 (+3) ед.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488) ед.,

специальной техники – 4 353 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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