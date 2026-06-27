За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 256 боевых столкновений. Российский враг нанес три ракетных удара с применением шести ракет и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9716 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2026

Ситуация в Украине на 27 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток зафиксировано 10 боеприкосновений. Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы и произвели 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы, а также в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

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На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и Озерное и в сторону Ямполя, Новомихайловки, Новоселовки, Новоегоровки и Шейковки.

На Славянском направлении противник совершил 29 штурмов в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закотное и Каленики, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении населенных пунктов Малиновка и Николаевка.

В районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка и Плещеевка на Константиновском направлении враг совершил восемнадцать атак.

На Покровском направлении ВСУ остановили 31 атаку вблизи Новоалександровки, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также в направлении Торецкого, Затишка, Дорожного, Матяшевого, Васильевки, Гришиного, Новопавловки, Софиевки, Вильного, Нового Донбасса, Удачного и Новониколаевки.

В Александровском направлении захватчики совершили две атаки в сторону населенных пунктов Вербовое и Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 24 раза вблизи Рыбного, Доброполья, Гуляйпольского и Святопетровки, а также в сторону Староукраинки, Воздвижовки, Цвиткового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Степного и Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмов не проводил.

Потери РФ на 27 июня 2026

личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек,

танков – 12 060 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 24 835 (+12) ед.,

артиллерийских систем – 44 857 (+58) ед.,

РСЗО – 1 899 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 447 ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) ед.,

крылатых ракет – 4 790 (+3) ед.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488) ед.,

специальной техники – 4 353 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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