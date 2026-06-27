Мінус один катер: у ВМС показали відео знищення ворожого судна
Українські військові знищили ворожий катер біля берегів Херсонської області.
Знищено катер РФ у Чорному морі: відео
Кадрами успішної операції зі знищення катера РФ у Чорному морі Військово-морські сили ЗСУ поділилися 27 червня.
На короткому відео видно, як катер, що прямує морем, спалахує після влучання.
За даними ВМС, це судно окупанти залучили для логістичного забезпечення на Тендрівській косі.
— Мінус ще один ворожий катер. ВМС ЗС України продовжують нищити противника, — відзвітували українські військові.
Принагідно у Військово-морських силах наголосили, що кожен уражений катер є ще одним кроком до звільнення українського моря.
Тендрівська коса на карті
Тендрівська коса — це довгий вузький острів-коса в Чорному морі.
Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області.
Нагадаємо, що за 1 585 діб повномасштабної війни в Україні Силам оборони вдалося ліквідувати 33 кораблі (катери).
Також за цей час було потоплено два підводних човни.
Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: ВМС ЗСУ