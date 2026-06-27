Українські військові знищили ворожий катер біля берегів Херсонської області.

Знищено катер РФ у Чорному морі: відео

Кадрами успішної операції зі знищення катера РФ у Чорному морі Військово-морські сили ЗСУ поділилися 27 червня.

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На короткому відео видно, як катер, що прямує морем, спалахує після влучання.

За даними ВМС, це судно окупанти залучили для логістичного забезпечення на Тендрівській косі.

— Мінус ще один ворожий катер. ВМС ЗС України продовжують нищити противника, — відзвітували українські військові.

Принагідно у Військово-морських силах наголосили, що кожен уражений катер є ще одним кроком до звільнення українського моря.

Тендрівська коса на карті

Тендрівська коса — це довгий вузький острів-коса в Чорному морі.

Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області.

Тендрівська коса на карті

Тендрівська коса на карті Google Map

Нагадаємо, що за 1 585 діб повномасштабної війни в Україні Силам оборони вдалося ліквідувати 33 кораблі (катери).

Також за цей час було потоплено два підводних човни.

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Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ

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