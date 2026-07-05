Взрывы в Павлограде 5 июля: россияне ударили по СТО, загорелись грузовики
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прозвучали днем 5 июля. Россияне нанесли удар по городу, горят грузовики на СТО.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 5 июля: какие последствия
— Горит в Павлограде из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО, — говорится в сообщении.
Руководитель ОВА добавил, что на месте атаки работают экстренные службы.
Напомним, 19 июня россияне атаковали дронами Павлоград.
В результате обстрела загорелись два частных дома, одно жилище было разрушено.
Ударом по городу российские оккупанты убили восьмилетнюю девочку.
49-летнюю женщину с ранением госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА