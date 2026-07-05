Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прозвучали днем 5 июля. Россияне нанесли удар по городу, горят грузовики на СТО.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 5 июля: какие последствия

— Горит в Павлограде из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО, — говорится в сообщении.

Руководитель ОВА добавил, что на месте атаки работают экстренные службы.

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Напомним, 19 июня россияне атаковали дронами Павлоград.

В результате обстрела загорелись два частных дома, одно жилище было разрушено.

Ударом по городу российские оккупанты убили восьмилетнюю девочку.

49-летнюю женщину с ранением госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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