Российские войска убили ребенка во время атаки на Павлоград Днепропетровской области сегодня, 19 июня.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Павлоград 19 июня: что известно

После атаки на Павлоград сегодня, 19 июня, огнем охватило два частных дома. Один дом разрушен.

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Ударом по городу российские оккупанты убили восьмилетнюю девочку.

49-летнюю женщину с ранением госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Отметим, что ночью российские войска атаковали еще Никопольский и Синельниковский районы.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Червоногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая общины. Там подверглись разрушениям предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль.

В Синельниковском районе РФ обстреливала Дубовиковскую и Васильковскую общины. Повреждены спортивная школа и неэксплуатируемое здание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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