Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вдень 5 липня. Росіяни завдали удару по місту, горять вантажівки на станції технічного обслуговування.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Павлограді 5 липня: які наслідки

– Палає у Павлограді через атаку росіян на місто. Зайнялися вантажівки на СТО, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що на місці атаки працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, 19 червня росіяни атакували дронами Павлоград.

Унаслідок обстрілу загорілися два приватних будинки, одна оселя була зруйнована.

Ударом по місту російські окупанти вбили восьмирічну дівчинку.

49-річну жінку з пораненням госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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