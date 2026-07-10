Идя в ежегодный отпуск, работник должен получить не только приказ работодателя, но и отпускные. Именно из-за сроков их выплаты после изменений в трудовом законодательстве возникает больше вопросов.

Факты ICTV выяснили, когда должны выплачивать отпускные в соответствии с действующим законодательством, и что изменилось после введения военного положения.

Отпускные должны выплатить до начала отпуска или нет

Порядок выплаты отпускных определяют статья 21 закона Украины Об отпусках и часть третья статьи 115 Кодекса законов о труде Украины.

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До июля 2022 года закон требовал выплачивать работнику деньги не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Однако после вступления в силу закона №2352-IX, принятого для оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения, эта норма изменилась.

Теперь закон говорит, что должна быть произведена выплата отпускных до отпуска, если иное не предусмотрено законодательством или трудовым или коллективным договором.

Выплата отпускных до отпуска: что это значит

После изменений в законодательстве, конкретный срок больше не установлен. То есть работодатель может перечислить отпускные за несколько дней до отдыха, за неделю или даже накануне первого дня отпуска.

Однако работник должен получить отпускные до первого дня отпуска. Именно дата, указанная в приказе о предоставлении отпуска, является предельным сроком для выплаты.

Поскольку закон больше не устанавливает конкретное количество дней, работодатель имеет право самостоятельно определить срок выплаты отпускных.

Его можно закрепить в коллективном договоре или другом локальном документе предприятия, согласовав это с профсоюзом или представителями трудового коллектива, если профсоюза нет.

Почему не выплачивают отпускные до начала отпуска

Вероятно, такой порядок прописан в трудовом договоре. В законе нет прямого запрета на выплату отпускных после начала отдыха.

Несмотря на то, что закон допускает возможность определить другой порядок выплаты в трудовом или коллективном договоре, это не значит, что работодатель может безосновательно отложить выплату уже после начала отпуска.

Дело в том, что статья 9 закона о труде запрещает устанавливать условия, ухудшающие положение работника в соответствии с законодательством.

Перенесение выплаты на период, когда работник уже находится в отпуске, может быть расценен как нарушение его трудовых прав. Именно поэтому не следует включать в трудовые или коллективные договоры положения, позволяющие выплачивать отпускные после начала отдыха.

Более того, во время проверок органы государственного надзора могут считать такую ​​ситуацию нарушением трудового законодательства. На это также обращает внимание Инспекция по труду.

Что делать, если отпуск нужно оформить срочно

На практике случаются ситуации, когда работнику нужно уйти в отпуск вне графика, например по семейным обстоятельствам или другим неотложным причинам.

В таком случае работодателю и работнику рекомендуют заранее согласовать порядок и сроки выплаты отпускных и должным образом оформить все документы. Это поможет избежать споров и задержек с выплатой денежных средств.

Что делать, если отпускные не выплатили до начала отпуска

В Инспекции по труду посоветовали, если к первому дню отпуска деньги так и не поступили, в первую очередь следует письменно обратиться к работодателю с требованием выплатить причитающиеся средства.

Также желательно сохранить документы, подтверждающие нарушения, в частности, приказ о предоставлении отпуска, расчетные листки и переписку с работодателем.

Если проблему не удалось решить, работник может подать жалобу в Государственную службу Украины по труду. Согласно статье 16 закона №2136-IX, во время военного положения Гоструда имеет право провести внеплановую проверку по обращению работника.

Работник может обратиться в суд с требованием взыскать задолженность. В спорах о выплате заработной платы судебный сбор не уплачивается, а право на обращение гарантирует статья 233 Кодекса законов о труде Украины.

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