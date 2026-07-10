Ідучи в щорічну відпустку, працівник має отримати не лише наказ роботодавця, а й відпускні. Саме через строки їхньої виплати після змін у трудовому законодавстві виникає найбільше запитань.

Факти ICTV з’ясували, коли мають виплачувати відпускні відповідно до чинного законодавства та що змінилося після запровадження воєнного стану.

Відпускні мають виплатити до початку відпустки чи ні

Порядок виплати відпускних визначають стаття 21 закону України Про відпустки та частина третя статті 115 Кодексу законів про працю України.

Зараз дивляться

До липня 2022 року закон вимагав виплачувати працівникові гроші не пізніше ніж за три календарні дні до початку відпустки. Однак після набуття чинності законом №2352-IX, який був ухвалений для оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану, ця норма змінилася.

Тепер закон говорить, що має бути здійснена виплата відпускних до відпустки, якщо інше не передбачено законодавством або трудовим чи колективним договором.

Виплата відпускних до відпустки: що це означає

Після змін у законодавстві конкретний строк більше не встановлений. Тобто роботодавець може перерахувати відпускні за кілька днів до відпочинку, за тиждень або навіть напередодні першого дня відпустки.

Проте працівник повинен отримати відпускні до першого дня відпустки. Саме ця дата, зазначена в наказі про надання відпустки, є граничним строком для виплати.

Оскільки закон більше не встановлює конкретної кількості днів, роботодавець має право самостійно визначити строк виплати відпускних.

Його можна закріпити в колективному договорі або іншому локальному документі підприємства, погодивши це з профспілкою або представниками трудового колективу, якщо профспілки немає.

Чому не виплачують відпускні до початку відпустки

Імовірно, що такий порядок прописаний у трудовому договорі. У законі немає прямої заборони на виплату відпускних після початку відпочинку.

Попри те, що закон допускає можливість визначити інший порядок виплати у трудовому чи колективному договорі, це не означає, що роботодавець може безпідставно відкласти виплату вже після початку відпустки.

Річ у тім, що стаття 9 Кодексу законів про працю забороняє встановлювати умови, які погіршують становище працівника порівняно із законодавством.

Перенесення виплати на період, коли працівник уже перебуває у відпустці, може бути розцінене як порушення його трудових прав. Саме тому не варто включати до трудових чи колективних договорів положення, які дозволяють виплачувати відпускні після початку відпочинку.

Ба більше, під час перевірок органи державного нагляду можуть вважати таку ситуацію порушенням трудового законодавства. На це також звертає увагу Інспекція з питань праці.

Що робити, якщо відпустку потрібно оформити терміново

На практиці трапляються ситуації, коли працівникові потрібно піти у відпустку поза графіком, наприклад, через сімейні обставини або інші невідкладні причини.

У такому випадку роботодавцю та працівнику рекомендують заздалегідь погодити порядок і строки виплати відпускних та належним чином оформити всі документи. Це допоможе уникнути спорів і затримок із виплатою коштів.

Що робити, якщо відпускні не виплатили до початку відпустки

В Інспекції з питань праці порадили, якщо до першого дня відпустки гроші так і не надійшли, насамперед варто письмово звернутися до роботодавця із вимогою виплатити належні кошти.

Також бажано зберегти документи, які підтверджують порушення, зокрема наказ про надання відпустки, розрахункові листки та листування з роботодавцем.

Якщо проблему не вдалося вирішити, працівник може подати скаргу до Державної служби України з питань праці. Відповідно до статті 16 закону №2136-IX, під час воєнного стану Держпраці має право провести позапланову перевірку за зверненням працівника.

Працівник може звернутися до суду з вимогою стягнути заборгованість. У спорах щодо виплати заробітної плати судовий збір не сплачується, а право на звернення гарантує стаття 233 Кодексу законів про працю України.

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