С наступлением летних каникул в школах заканчивается учебный процесс, а для большинства педагогов начинается период ежегодных отпусков.

Какова продолжительность отпуска у учителей, читайте в нашем материале.

Какова максимальная продолжительность отпуска у учителей

Право педагогических работников на ежегодный основной отпуск определено статьей 6 Закона Украины Об отпусках, а ее продолжительность постановлением №346.

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Для большинства педагогических работников ежегодный основной отпуск составляет 56 календарных дней.

Такую продолжительность отпуска имеют, в частности:

учителя всех специальностей;

директора и их заместители;

воспитатели;

ассистенты учителей;

практические психологи;

социальные педагоги;

педагоги-организаторы;

руководители кружков, студий и секций.

Но для отдельных категорий работников продолжительность отпуска отличается. Например, мастера производственного обучения имеют право на 42 календарных дня ежегодного основного отпуска.

Более того, постановлением № 143 перечень должностей в Порядке № 346 был дополнен новыми категориями педагогических работников.

Влияет ли военное положение на продолжительность отпуска у учителей

Особенности предоставления отпусков во время военного положения определяет закон Украины №2136-IX.

Во время военного положения закон позволяет работодателям сокращать ежегодный основной отпуск большинства работников до 24 календарных дней. Однако эта норма не распространяется на педагогических и научно педагогических работников, что предусмотрено абзацем четвертым части первой статьи 12 Закона № 2136-IX.

То есть учителя, воспитатели по-прежнему имеют право на отпуск педагогам в 2026 году до 56 календарных дней, если иное не предусмотрено для конкретной должности.

Но во время военного положения праздничные и нерабочие дни не выделяются отдельно, поэтому они включаются в продолжительность отпуска. В отличие от мирного времени, из-за таких дней отпуск не продолжается.

Почему у учителей отпуск 56 дней

У учителей есть 56 календарных дней ежегодного основного отпуска, поскольку для педагогических работников законодательство устанавливает особые гарантии. Это связано со спецификой их работы, высокой психоэмоциональной нагрузкой и необходимостью полноценного обновления перед новым учебным годом.

Такая продолжительность отпуска позволяет педагогам отдохнуть в период летних каникул, когда образовательный процесс приостанавливается и подготовиться к началу нового учебного года.

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