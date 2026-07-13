Зеленский призвал партнёров предоставить Украине 300 ракет Patriot на зиму
- Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме.
- Одним из главных приоритетов является зимний пакет ракет для систем ПВО.
- Общая потребность на зимний период составляет 300 ракет Patriot.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме.
Одним из ключевых элементов усиления обороноспособности должен стать зимний пакет ракет для систем противовоздушной обороны.
Об этом глава государства сообщил во время заседания Коалиции желающих в понедельник, 13 июля.
Зеленский о зимнем пакете ракет для ПВО
Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы заставить Россию перейти к дипломатическому пути.
По словам Зеленского, это лето уже стало для России самым тяжелым. Дальнобойные операции Украины и операции с применением вооружения средней дальности будут продолжаться и в дальнейшем, а их интенсивность будет только увеличиваться.
— Одним из главных способов укрепления нашей общей позиции должен стать зимний пакет ракет для ПВО. Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше оснований затягивать войну до зимы, — сказал Зеленский.
Он сообщил, что Украина уже определила необходимый объем такого пакета.
По его словам, речь идет о 100 ракетах для Patriot ежемесячно, то есть о 300 ракетах на зимний период. Президент также призвал партнеров рассмотреть эту потребность.
Напомним, в конце мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США срочное письмо, в котором предупредил о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Позже глава государства сообщил, что в письме также попросил Трампа предоставить лицензию на производство ракет Patriot.
8 июля Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.