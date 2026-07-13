Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме.

Одним из ключевых элементов усиления обороноспособности должен стать зимний пакет ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил во время заседания Коалиции желающих в понедельник, 13 июля.

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Зеленский о зимнем пакете ракет для ПВО

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы заставить Россию перейти к дипломатическому пути.

По словам Зеленского, это лето уже стало для России самым тяжелым. Дальнобойные операции Украины и операции с применением вооружения средней дальности будут продолжаться и в дальнейшем, а их интенсивность будет только увеличиваться.

— Одним из главных способов укрепления нашей общей позиции должен стать зимний пакет ракет для ПВО. Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше оснований затягивать войну до зимы, — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина уже определила необходимый объем такого пакета.

По его словам, речь идет о 100 ракетах для Patriot ежемесячно, то есть о 300 ракетах на зимний период. Президент также призвал партнеров рассмотреть эту потребность.

Напомним, в конце мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США срочное письмо, в котором предупредил о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Позже глава государства сообщил, что в письме также попросил Трампа предоставить лицензию на производство ракет Patriot.

8 июля Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.

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