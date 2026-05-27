Зеленский направил письмо Трампу о нехватке ПВО в Украине
- Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с предупреждением о дефиците ПВО.
- Темпы поставок оружия по программе PURL не соответствуют уровню российской угрозы и массированных воздушных атак.
- Россия усилила ракетные и дроновые удары по Украине и угрожает новыми атаками на Киев.
Президент Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором предупредил об увеличении дефицита ПВО в Украине, в частности, средств противобаллистической защиты.
Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет Интерфакс-Украина.
Письмо Зеленского Трампу относительно дефицита ПВО
— Правда, президенту США и Конгрессу, там два адресата, – ответил Литвин на вопрос журналистов в среду, 27 мая.
О письме Владимира Зеленского Дональду Трампу и Конгрессу США писало издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники.
СМИ отмечает, что обращение поступает на фоне усиления Россией массированных воздушных ударов по Украине и публичных угроз устроить новую волну дальнобойных ударов по Киеву.
Речь идет, в частности, об атаках на так называемые центры принятия решений.
— Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет, мы полагаемся на наших друзей, — говорится в письме, с которым ознакомилось The Kyiv Independent. — Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты.
Украинские чиновники опасаются, что ограниченного запаса перехватчиков Patriot и других предоставленных Западом систем может оказаться недостаточно для противостояния бомбардировкам.
— С противобаллистической защитой действительно очень сложно, — рассказал изданию один из осведомленных в этом деле людей.
По словам чиновника, посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина передала письмо в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.
Послание отражает растущую обеспокоенность Киева из-за трудностей с получением оружия в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины.
— Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL больше не успевают за реальностью угрозы, с которой мы сталкиваемся. Прошу вашей помощи в защите украинского неба от российских ракет, — говорится в письме.
— Я, от имени украинского народа, уважительно прошу президента и Конгресс США оставаться вовлеченными и помочь нам обеспечить это жизненно важное средство защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — чтобы останавливать российские баллистические ракеты и другие ракетные удары России, — отмечается в послании.
Последняя масштабная атака России продемонстрировала растущее давление на украинскую противовоздушную оборону. Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 24 мая российские силы запустили 90 ракет и 600 дронов во время массированного ночного удара.
16 апреля Зеленский поручил командующему Воздушных сил Анатолию Кривоножко срочно связаться со странами-партнерами, которые пообещали поставить ракеты Patriot и другие средства противовоздушной обороны, поскольку запас перехватчиков в Украине продолжал сокращаться.
Это поручение последовало после предупреждения Зеленского о том, что запасы ракет Patriot американского производства достигли критического уровня.
Усиление ударов РФ и публичные угрозы
Москва все чаще сочетает военную эскалацию с публичными угрозами. 25 мая Россия объявила о планах проведения очередной серии массированных дальнобойных ударов по Киеву, назвав их местью за украинский удар на оккупированной Луганщине.
Россия утверждает, что в результате украинского удара пострадало общежитие, тогда как Киев заявил, что целью был российский командный пункт управления дронами.
25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что Москва планирует удары по украинским “центрам принятия решений”, и призвал Вашингтон эвакуировать посольство США в Киеве.
Зеленский в своем письме утверждает, что небо над Украиной можно защитить.
— Большинство российских ракет можно остановить, — заявил он.