Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зараз має готуватися до наступної зими.

Одним із ключових елементів посилення обороноздатності повинен стати зимовий пакет ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив під час засідання Коаліції охочих у понеділок, 13 липня.

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Зеленський про зимовий пакет ракет для ППО

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, аби змусити Росію перейти до дипломатичного шляху.

За словами Зеленського, це літо вже стало для Росії найважчим. Далекобійні та середньої дальності операції України продовжуватимуться й надалі та лише посилюватимуться.

– Одним із головних способів зміцнення нашої загальної позиції має стати зимовий пакет ракет для ППО. Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими, — сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україна вже визначила необхідний обсяг такого пакета.

За його словами, йдеться про 100 ракет для Patriot щомісяця, тобто 300 ракет на зимовий період. Президент також закликав партнерів розглянути цю потребу.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа, в якому попередив про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Пізніше глава держави повідомив, що у листі також попросив Трампа надати ліцензію на виробництво ракет Patriot.

8 липня Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Patriot.

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