Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении договоренностей относительно лицензионного производства в Украине управляемых авиабомб AASM, зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp.

Он добавил, что Франция передаст Украине истребители Rafale в 2028–2029 годах.

Об этом Макрон сообщил на совместной пресс-конференции в понедельник, 13 июля.

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Лицензионные соглашения на производство оружия в Украине

— Также передаются радиолокационные системы вместе с дополнительными ракетами. И мы договорились о лицензионных соглашениях на новые возможности A2SM, Aster 30 и Scalp, что позволит нам значительно быстрее создавать эти возможности с нашими украинскими партнерами и на украинской земле, — отметил французский президент.

По словам Макрона, стороны также достигли договорённостей относительно “нескольких других, более конфиденциальных вопросов”.

Президент Франции отметил, что Украина имеет неотложные потребности, прежде всего в сфере противоракетной обороны.

Он также обратил внимание на участие во встрече представителей оборонной промышленности, отметив, что это “позволило и будет продолжать позволять очень конкретное ускорение развития противоракетной обороны Украины”.

— Во-первых, продолжая предоставлять Украине возможности, необходимые для защиты ее воздушного пространства, гражданского населения и критической инфраструктуры, а во-вторых, позволяя производство новых возможностей по лицензии. Президент Трамп уже объявил об этом в отношении производства перехватчиков для батарей Patriot. Мы решили сделать это для ракет Aster, которыми вооружены системы Sampt, которые мы разрабатываем совместно с Италией, и несколько других стран заключили лицензионные соглашения, — рассказал Макрон.

Он подчеркнул необходимость объединения “наших сильных сторон и опыта для разработки новых возможностей”, что является главной целью проекта FREJYA.

Макрон также отметил, что Украина планирует приобрести 16 французских истребителей Rafale, первые из которых должны появиться в украинском небе уже в 2028–2029 годах.

— Подготовка пилотов начнется уже в ближайшие месяцы, — добавил он.

Напомним, 13 июля Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания объявили о создании Интегрированной коалиции противобаллистической обороны.

Лидеры государств отметили, что признают уникальный опыт Украины, полученный во время противодействия российской агрессии.

Декларация о создании коалиции предусматривает совместную работу европейских государств над формированием единых оперативных требований, созданием совместных технических рабочих групп, определением механизмов управления, а также разработкой дорожной карты для достижения первых оперативных возможностей коалиции.

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