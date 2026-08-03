Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 лиц, связанных с ВПК РФ
- Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский ВПК.
- Под ограничения попали компании, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций.
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производя и поставляя оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций.
Об этом говорится в указе президента №704/2026, опубликованном на сайте главы государства.
Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц РФ
– Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружения, в частности баллистики, и других компаний, которые обеспечивают деятельность российского военно-промышленного комплекса, – сообщил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Он отметил, что каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны.
В санкционный список, в частности, включили компанию Кидма Тек, которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.
Санкции также введены против завода имени Морозова, который входит в структуру подсанкционного Ростеха.
Предприятие производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, в частности поставляет твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты Искандер-М.
В санкционный перечень также вошли:
- компания Спецэлектронкомплект, привлеченная к производству управляемых авиационных ракет;
- предприятие Аурум, которое поставляет системы радиоэлектронной борьбы и дроны для российских оккупационных войск;
- российские ИТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.
Напомним, Украина начала работу над 22-м пакетом санкций против России. В него планируют включить материалы и доказательства похищения Россией украинских детей.
Среди санкционных мер также предусмотрена реакция на проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины.