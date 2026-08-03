Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производя и поставляя оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций.

Об этом говорится в указе президента №704/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц РФ

– Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружения, в частности баллистики, и других компаний, которые обеспечивают деятельность российского военно-промышленного комплекса, – сообщил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны.

Сейчас смотрят

В санкционный список, в частности, включили компанию Кидма Тек, которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Санкции также введены против завода имени Морозова, который входит в структуру подсанкционного Ростеха.

Предприятие производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, в частности поставляет твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты Искандер-М.

В санкционный перечень также вошли:

компания Спецэлектронкомплект, привлеченная к производству управляемых авиационных ракет;

предприятие Аурум, которое поставляет системы радиоэлектронной борьбы и дроны для российских оккупационных войск;

российские ИТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

Напомним, Украина начала работу над 22-м пакетом санкций против России. В него планируют включить материалы и доказательства похищения Россией украинских детей.

Среди санкционных мер также предусмотрена реакция на проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.