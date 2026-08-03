Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній та 20 пов’язаних із ними фізичних осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, виробляючи й постачаючи обладнання та компоненти для ВПК РФ в обхід санкцій.

Про це йдеться в указі президента №704/2026, опублікованому на сайті глави держави.

Зеленський запровадив санкції проти компаній і фізичних осіб РФ

– Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу, – повідомив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни.

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До санкційного списку, зокрема, зарахували компанію Кідма Тек, яка виробляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню та ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Санкції також запроваджено проти заводу імені Морозова, який входить до структури підсанкційного Ростєха.

Підприємство виробляє вибухові речовини, ракетне паливо та матеріали для ракетних комплексів, зокрема постачає твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети Іскандер-М.

До санкційного переліку також увійшли:

компанія Спецелектронкомплект, що залучена до виробництва керованих авіаційних ракет;

підприємство Аурум, яке постачає системи радіоелектронної боротьби та дрони для російських окупаційних військ;

російські ІТ-підприємства, що створюють цифрові рішення та програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

Нагадаємо, Україна розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії. До нього планують включити матеріали та докази викрадення Росією українських дітей.

Серед санкційних заходів також передбачена реакція на проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України.

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