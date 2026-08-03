Российские предприятия, производящие баллистическое оружие, до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский о санкциях против РФ за производство баллистики

По словам Зеленского, некоторые ключевые российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не находятся под санкциями США, Великобритании, Японии, Швейцарии и других юрисдикций.

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– Из 17 ключевых российских предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет, большинство, к сожалению, могут пользоваться санкционными пробелами в юрисдикциях тех или иных партнеров, – заявил он.

Как утверждает президент, каждый видит со стороны России только увеличивающуюся баллистическую угрозу. Но российские предприятия-производители баллистики до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира.

Зеленский обратил внимание, что одним из худших последствий российской войны против Украины и следствием иранской тактики является то, что потенциальные агрессоры в мире видят, какой вред может нанести баллистика.

Он пришел к выводу, что баллистическая угроза в мире будет только расти, поэтому все возможности для защиты должны становиться сильнее.

Украинский антибаллистический проект Фрея способен стать основой для совместной интегрированной обороны всей Европы, ведь оперативный в производстве и проверенный в реальных боевых условиях.

Как отметил Зеленский, Украина отвечает за изготовление ракет и пусковых установок, тогда как европейские партнеры снабжают комплекс радарами и сенсорами.

В антибаллистическую коалицию уже вошли 10 стран, в частности, Украина, Великобритания, Германия, Франция и Италия, а также 12 ведущих компаний-производителей. Президент утверждает, что проект остается открытым для новых участников.

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