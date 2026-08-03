Зеленский призвал закрыть пробелы в санкциях против производителей баллистики РФ
- Большинство из 17 ключевых российских предприятий, производящих баллистические ракеты, до сих пор не попадают под ограничения из-за санкционных пробелов в юрисдикциях союзников.
- На фоне этой усиливающейся угрозы Украина предлагает проект Фрея и призывает международных партнеров синхронизировать санкционное давление на оборонпром РФ.
Российские предприятия, производящие баллистическое оружие, до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.
Зеленский о санкциях против РФ за производство баллистики
По словам Зеленского, некоторые ключевые российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не находятся под санкциями США, Великобритании, Японии, Швейцарии и других юрисдикций.
– Из 17 ключевых российских предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет, большинство, к сожалению, могут пользоваться санкционными пробелами в юрисдикциях тех или иных партнеров, – заявил он.
Как утверждает президент, каждый видит со стороны России только увеличивающуюся баллистическую угрозу. Но российские предприятия-производители баллистики до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира.
Зеленский обратил внимание, что одним из худших последствий российской войны против Украины и следствием иранской тактики является то, что потенциальные агрессоры в мире видят, какой вред может нанести баллистика.
Он пришел к выводу, что баллистическая угроза в мире будет только расти, поэтому все возможности для защиты должны становиться сильнее.
Украинский антибаллистический проект Фрея способен стать основой для совместной интегрированной обороны всей Европы, ведь оперативный в производстве и проверенный в реальных боевых условиях.
Как отметил Зеленский, Украина отвечает за изготовление ракет и пусковых установок, тогда как европейские партнеры снабжают комплекс радарами и сенсорами.
В антибаллистическую коалицию уже вошли 10 стран, в частности, Украина, Великобритания, Германия, Франция и Италия, а также 12 ведущих компаний-производителей. Президент утверждает, что проект остается открытым для новых участников.