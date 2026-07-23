Украина начала работу над 22-м пакетом санкций против России. В него планируют включить материалы и доказательства похищения Россией украинских детей.

Среди санкционных мер предусмотрена реакция на проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

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Украина работает над 22-м пакетом санкций против РФ

— Только что мне написали из Еврокомиссии. Утвердили (21-й пакет санкций, — Ред.). Все окончательно, состоялось голосование, все формально и юридически полностью завершено. 21-й пакет действует, и где-то в течение получаса его опубликуют. И да, мы начали работу над 22-м пакетом. На самом деле начали работу еще месяц назад, — рассказал Власюк.

По его словам, в новый пакет санкций войдут не только конкретные предложения, но и материалы и доказательства, на основании которых будут приниматься непосредственные санкционные решения.

Власюк добавил, что в сентябре будет промежуточный пакет в отношении похитителей детей и санкционный ответ на проведение так называемых выборов на ВОТ Украины.

— Я откровенно могу пообещать и гарантировать всем тем, кто участвует в выборах в Госдуму России на оккупированных территориях Украины, — вы почти гарантированно окажетесь под санкциями не только Украины, но и Евросоюза, — отметил он.

По мнению уполномоченного президента по санкционной политике, к концу октября будем подходить к 22-му пакету санкций.

Что будет входить в 22-й пакет санкций против России

По словам Власюка, 22-й пакет будет содержать крупный финансовый блок и блок, посвященный военно-промышленному комплексу. Он должен стать самым масштабным с учетом нерешенной проблемы получения Россией западных компонентов.

Энергетический блок будет зависеть не только от ЕС, но в большей степени от США и Ирана.

Кроме того, 22-й пакет санкций будет предусматривать запрет на въезд непосредственным участникам СВО. Украина настаивает, чтобы такое ограничение распространялось на всех комбатантов.

Уполномоченный отметил, что это предложение не вызывает возражений. Однако было сложно предложить конкретный механизм его реализации, в частности определить, каким именно образом проверять принадлежность человека к комбатантам или его участие в боевых действиях.

Напомним, послы ЕС 23 июля согласовали 21-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала его самым мощным за последние четыре года. В санкционные списки внесли 218 позиций, среди которых 90 банков, криптоплатформы и нефтетрейдеры в третьих странах.

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