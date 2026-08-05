Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества дезертира, который по заказу российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья.

Мужчину задержали ещё в мае 2025 года во время сборки самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Какой теракт готовил агент РФ

По данным следствия, осужденный был завербован российской военной разведкой после того, как самовольно покинул воинскую часть. До этого он проходил службу после мобилизации и был родом из Мирнограда Донецкой области.

Как установила СБУ, сначала мужчина выполнял для российских кураторов «тестовое» задание: собирал информацию о блокпостах и местах дислокации Сил обороны в Киеве, где скрывался после побега из армии.

Впоследствии он получил новое поручение: подготовить теракт в центре Запорожья.

По информации СБУ, агент арендовал квартиру в областном центре, где по инструкциям российских спецслужб изготавливал самодельное взрывное устройство.

По замыслу российских кураторов, взрывчатку должны были дистанционно взорвать в людном месте в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Контрразведчики СБУ задержали фигуранта во время подготовки взрывного устройства.

Во время обыска в арендованном помещении правоохранители изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а также мини-камеру, которую агент должен был установить вблизи места будущего теракта.

По данным следствия, камера должна была передавать российским спецслужбам видео последствий взрыва в режиме реального времени.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, дезертирстве, покушении на незаконное обращение со взрывчатыми веществами и незаконном изготовлении взрывных устройств.

По совокупности преступлений его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование по делу проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, СБУ разоблачила в рядах ВСУ агента российской военной разведки, который передавал врагу координаты объектов в Полтавской области.

По данным следствия, главной целью для российских ударов были местные автозаправочные станции и места дислокации Сил обороны.

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