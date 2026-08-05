Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна дезертира, який на замовлення російських спецслужб готував теракт у центрі Запоріжжя.

Чоловіка затримали ще у травні 2025 року під час спорядження саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Який теракт готував агент РФ

За даними слідства, засуджений був завербований російською воєнною розвідкою після того, як самовільно залишив військову частину. До цього він проходив службу після мобілізації та був родом із Мирнограда Донецької області.

Як встановила СБУ, спочатку чоловік виконував для російських кураторів “тестове” завдання: збирав інформацію про блокпости та місця дислокації Сил оборони в Києві, де переховувався після втечі з війська.

Згодом він отримав нове доручення: підготувати теракт у центрі Запоріжжя.

За інформацією СБУ, агент орендував квартиру в обласному центрі, де за інструкціями російських спецслужб виготовляв саморобний вибуховий пристрій.

За задумом російських кураторів, вибухівку мали дистанційно підірвати в людному місці в годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта під час підготовки вибухового пристрою.

Під час обшуку в орендованому помешканні правоохоронці вилучили компоненти для виготовлення саморобної бомби, а також мінікамеру, яку агент мав встановити поблизу місця майбутнього теракту.

За даними слідства, камера мала передавати російським спецслужбам відео наслідків вибуху в режимі реального часу.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав чоловіка винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, дезертирстві, замаху на незаконне поводження з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових пристроїв.

За сукупністю злочинів його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування у справі проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, СБУ викрила у лавах ЗСУ агента російської воєнної розвідки, який передавав ворогу координати об’єктів на Полтавщині.

За даними слідства, головною ціллю для російських ударів були місцеві автозаправні станції та місця дислокації Сил оборони.

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