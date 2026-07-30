Теракты в Одессе 28 июля: СБУ и Нацполиция задержали трех исполнителей
- СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, причастных к двум терактам в Одессе.
- Все фигуранты находятся под стражей.
Служба безопасности совместно с Нацполицией задержала исполнителей двух терактов, произошедших в Одессе 28 июля этого года.
Правоохранители задержали трех агентов РФ, которые заложили самодельные взрывные устройства под автомобили украинского военнослужащего и гражданского жителя.
Об этом сообщает СБУ.
Теракты в Одессе 28 июля: задержаны агенты РФ
— Исполнителями первого взрыва оказались двое студентов местного техникума, которые по заказу россиян заминировали автомобиль украинского военнослужащего, — говорится в сообщении.
Подозреваемые установили неподалеку от автомобиля замаскированную в коробке из-под сока видеокамеру с функцией удаленного доступа для российской стороны.
С помощью этого устройства российские спецслужбы отследили момент приближения военного к автомобилю и дистанционно активировали взрывчатку.
В результате взрыва потерпевший получил легкие телесные повреждения, его транспортное средство получило значительные повреждения.
Также правоохранители по горячим следам задержали исполнителя еще одного теракта, который произошел в тот же день в Одессе.
Им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.
Злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль гражданского мужчины, который подрабатывал таксистом.
По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма в тротиловом эквиваленте.
По материалам дела, российские спецслужбы дистанционно привели взрывное устройство в действие во время движения автомобиля.
В результате этого водитель погиб на месте, пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Правоохранители установили, что всех фигурантов российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы по поиску “легких” заработков.
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные SIM-карты с доказательствами сотрудничества с российской стороной.
В настоящее время двум подозреваемым следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Еще одному фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Все задержанные взяты под стражу.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с военной контрразведкой СБУ и Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, утром 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал его водитель.
Инцидент произошел около 08:00 во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия. О взрыве правоохранителей сообщила жена потерпевшего.
49-летний военнослужащий завел кроссовер и начал движение, после чего автомобиль взорвался. Водитель получил ранения. Медики осмотрели его на месте происшествия.