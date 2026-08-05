Более половины украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. По сравнению с предыдущим опросом уровень доверия несколько снизился на фоне последних кадровых решений и протестов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМІС).

Как изменился уровень доверия к Зеленскому после протестов

Согласно данным исследования, сейчас Зеленскому доверяют 55% респондентов, тогда как 40% заявили о недоверии. Соответственно, баланс доверия и недоверия составляет +15%.

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20% опрошенных полностью доверяют президенту, 34% – скорее доверяют, 20% – скорее не доверяют, 19% – совсем не доверяют.

В КМІС отметили, что во время опроса респондентам не “напоминали” об официальном статусе Зеленского как президента и не упоминали других публичных лиц.

Социологи сравнили полученные результаты с данными за апрель 2026 года, когда исследование проводилось по такой же методике.

Тогда президенту доверяли 58% опрошенных, а не доверяли 36%. Баланс доверия и недоверия составлял +22%. Таким образом, по сравнению с апрелем показатели несколько снизились.

Для сравнения, в мае уровень доверия достигал 61%, однако тогда применялся другой методологический подход: респондентам зачитывали фамилии других публичных лиц и напоминали об институциональном статусе главы государства.

В КМІС подчеркнули, что, несмотря на прогнозы отдельных политиков и обозревателей, последние кадровые перестановки и протесты не привели к катастрофическому падению доверия к Зеленскому.

По оценке социологов, нивелировать возможное снижение рейтингов помогли несколько факторов:

частичное удовлетворение президентом требований протестующих;

проведение результативных встреч с Дональдом Трампом;

периодический всплеск общественного оптимизма из-за успешных ударов ВСУ по российской логистике.

Опрос КМІС проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Всего было опрошено 974 респондента.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не находятся под контролем украинской власти.

Часть опрошенных составляли внутренне перемещенные лица, которые выехали с оккупированных территорий. Также в опросе не принимали участие граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по результатам опроса компании Gradus, проведенного 16–17 июля, более 60% украинцев не поддерживают отставку Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

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