КМИС не фиксирует существенного снижения доверия к Зеленскому несмотря на протесты
- Согласно результатам опроса КМИС, 55% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.
- Уровень доверия к Зеленскому несколько снизился после кадровых решений и протестов, однако резкого падения не произошло.
Более половины украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. По сравнению с предыдущим опросом уровень доверия несколько снизился на фоне последних кадровых решений и протестов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМІС).
Как изменился уровень доверия к Зеленскому после протестов
Согласно данным исследования, сейчас Зеленскому доверяют 55% респондентов, тогда как 40% заявили о недоверии. Соответственно, баланс доверия и недоверия составляет +15%.
20% опрошенных полностью доверяют президенту, 34% – скорее доверяют, 20% – скорее не доверяют, 19% – совсем не доверяют.
В КМІС отметили, что во время опроса респондентам не “напоминали” об официальном статусе Зеленского как президента и не упоминали других публичных лиц.
Социологи сравнили полученные результаты с данными за апрель 2026 года, когда исследование проводилось по такой же методике.
Тогда президенту доверяли 58% опрошенных, а не доверяли 36%. Баланс доверия и недоверия составлял +22%. Таким образом, по сравнению с апрелем показатели несколько снизились.
Для сравнения, в мае уровень доверия достигал 61%, однако тогда применялся другой методологический подход: респондентам зачитывали фамилии других публичных лиц и напоминали об институциональном статусе главы государства.
В КМІС подчеркнули, что, несмотря на прогнозы отдельных политиков и обозревателей, последние кадровые перестановки и протесты не привели к катастрофическому падению доверия к Зеленскому.
По оценке социологов, нивелировать возможное снижение рейтингов помогли несколько факторов:
- частичное удовлетворение президентом требований протестующих;
- проведение результативных встреч с Дональдом Трампом;
- периодический всплеск общественного оптимизма из-за успешных ударов ВСУ по российской логистике.
Опрос КМІС проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Всего было опрошено 974 респондента.
В выборку не включали жителей территорий, которые временно не находятся под контролем украинской власти.
Часть опрошенных составляли внутренне перемещенные лица, которые выехали с оккупированных территорий. Также в опросе не принимали участие граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, по результатам опроса компании Gradus, проведенного 16–17 июля, более 60% украинцев не поддерживают отставку Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.