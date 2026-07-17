Более 60% украинцев не поддерживают отставку Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Что касается обновления правительства, мнения граждан разделились почти поровну.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus 16-17 июля 2026 года.

Поддерживают ли украинцы отставку Кабмина

Замена премьер-министра Украины Юлии Свириденко, а вместе с ней и всего состава Кабинета министров не получила однозначную оценку украинцев.

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Так, 31% опрошенных сообщили, что полностью или частично поддерживают отставку Свириденко. В то же время 36% частично или совсем не поддерживают такое решение.

Еще 28% респондентов не определились со своей позицией, а 6% не знали о кадровых изменениях в правительстве.

Как украинцы относятся к отставке Михаила Федорова

Согласно опросу, шесть из десяти респондентов не поддерживают отставку Михаила Федорова с должности министра обороны Украины (или же 61% опрошенных). Из них 51% – совсем не одобряют это решение.

О поддержке замены Федорова заявили всего 15% респондентов. Еще 19% не смогли определиться, а 5% ничего не знали об этом кадровом решении.

При этом 49% опрошенных украинцев выразили мнение, что отставка Михаила Федорова и назначение нового министра обороны ослабят обороноспособность Украины.

Оценивая возможные причины отставки, 45% опрошенных назвали конфликт Михаила Федорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Еще 18% связали это решение с успехами Федорова в борьбе с коррупцией. В то же время, 9% респондентов считают, что экс-министр не справился с поставленными задачами, а 8% объяснили отставку его чрезмерной популярностью среди населения.

Исследование проведено методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus в течение 16-17 июля 2026 года. Размер подборки: 1000 респондентов.

15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с должности министра обороны Украины. На следующий день во время пресс-брифинга в Киеве он подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.

По словам Федорова, Владимир Зеленский предлагал ему занять должность советника президента. Однако он отказался от этого предложения.

Из-за отставки Михаила Федорова в Киеве и ряде других городов Украины проходили мирные акции протеста.

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