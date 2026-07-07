КМИС опубликовал обновленный рейтинг доверия к Зеленскому. Социологи выяснили, сколько украинцев сейчас доверяют президенту, изменились ли эти показатели за последние месяцы и кого еще граждане считают наиболее авторитетными среди политиков и военных.

Каков рейтинг доверия к Зеленскому 2026 и изменился ли он, читайте в материале на Фактах ICTV.

Уровень доверия к Зеленскому остается высоким

По результатам нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то время как 34% заявили о недоверии. Следовательно, баланс доверия и недоверия составляет +27%.

Сейчас смотрят

Как свидетельствуют результаты исследования, рейтинг доверия Зеленскому за последние месяцы почти не изменился. Если сравнивать с апрелем 2026 года, показатели остаются почти неизменными. В КМИС отмечают, что разница находится в пределах статистической погрешности, поэтому говорить о заметном росте или падении доверия оснований нет.

Социологи объясняют, что на этот раз респондентов просили оценить 18 украинских публичных деятелей. Их фамилии зачитывали в случайном порядке. В КМИС заметили, что люди, которым вопросы о президенте задавали позже, несколько чаще выражали ему доверие. Именно поэтому эксперты считают, что уровень доверия к президенту Украины остается, прежде всего, стабильным.

Из поддерживающих главу государства 33% сказали, что полностью доверяют Владимиру Зеленскому, еще 28% ответили, что скорее доверяют.

Среди тех, кто не поддерживает президента — 20% совсем не доверяют ему, а 13% отметили, что скорее не доверяют.

Кому украинцы доверяют больше всего среди политиков

По данным КМИС, среди политиков и общественно-политических деятелей одним из самых высоких остается рейтинг доверия к Зеленскому 2026.

Лучшие показатели доверия среди политиков у мэра Харькова Игоря Терехова. Ему доверяют 52% опрошенных, 19% сказали, что не доверяют. В исследовании КМИС отмечено, что показатель доверия превышает недоверие на 32 процентных пункта.

Далее следует первый вице-премьер-министр Михаил Федоров. Ему доверяют 50% украинцев, в то время как 21% заявили о недоверии. В КМИС отмечают, что разница между этими показателями составляет 29 процентных пункта.

В лидеры также вошел начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Ему доверяют 47% респондентов, 27% не доверяют.

Олегу Ляшко доверяют 47% украинцев, еще 43% ответили, что ему не доверяют. Сергею Притуле доверяют 46% опрошенных, в то время как 44% высказали противоположное мнение.

Среди политиков с низким уровнем поддержки оказались Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. Порошенко доверяют 26% украинцев, а 71% заявили о недоверии. Юрию Бойко доверяют только 6%, не доверяют 78%. Юлии Тимошенко доверяют 11%, в то время как 85% ответили, что не доверяют ей.

Кому украинцы доверяют больше всего среди военных

Представители военной сферы получили значительно более высокие оценки доверия, чем политики. Все военные, которых включили в опрос, имеют больше сторонников, чем тех, кто выразил недоверие.

Больше всего украинцы доверяют Роберту Бровди (Мадяр). 70% опрошенных сказали, что доверяют военному, а 7% ответили, что не доверяют.

Валерию Залужному доверяют 73% респондентов. Не доверяют бывшему главнокомандующему 21% украинцев.

Кириллу Буданову доверяют 70% опрошенных, в то время как 22% заявили о недоверии.

Андрею Белецкому доверяют 49% украинцев, а 12% не доверяют. Самое интересное, что 33% респондентов даже после короткого объяснения затруднились сказать, кто это.

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 52% опрошенных. Еще 36% ответили, что не доверяют ему.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился с 7 мая по 3 июня 2026 года. Социологи методом телефонных интервью (CATI) опросили 1015 совершеннолетних украинцев, на момент исследования проживавших на подконтрольной правительству территории Украины.

В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также граждан, которые после 24 февраля 2022 выехали за границу. Среди участников опроса были внутренне перемещены лица, покинувшие оккупированные территории.

В ходе исследования респондентов, в частности, спрашивали об уровне доверия к президенту Владимиру Зеленскому и другим известным публичным деятелям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.