Понад половина українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському. У порівнянні з попереднім опитуванням рівень довіри дещо знизився на тлі останніх кадрових рішень і протестів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як змінився рівень довіри до Зеленського після протестів

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За даними дослідження, наразі Зеленському довіряють 55% респондентів, тоді як 40% заявили про недовіру. Відповідно, баланс довіри та недовіри становить +15%.

20% опитаних повністю довіряють президенту, 34% – скоріше довіряють, 20% – скоріше не довіряють, 19% – зовсім не довіряють.

У КМІС зазначили, що під час опитування респондентам не “нагадували” про офіційний статус Зеленського як президента та не згадували інших публічних осіб.

Соціологи порівняли отримані результати з даними за квітень 2026 року, коли дослідження проводилося за такою ж методикою.

Тоді президенту довіряли 58% опитаних, а не довіряли 36%. Баланс довіри та недовіри становив +22%. Таким чином, порівняно з квітнем показники дещо знизилися.

Для порівняння, у травні рівень довіри сягав 61%, однак тоді застосовували інший методологічний підхід: респондентам зачитували прізвища інших публічних осіб і нагадували про інституційний статус глави держави.

У КМІС наголосили, що, попри прогнози окремих політиків та оглядачів, останні кадрові перестановки й протести не призвели до катастрофічного обвалу довіри до Зеленського.

За оцінкою соціологів, нівелювати можливе зниження рейтингів допомогли кілька чинників:

часткове задоволення вимог протестувальників з боку президента;

проведення результативних зустрічей із Дональдом Трампом;

періодичний сплеск суспільного оптимізму через успішні удари ЗСУ по російській логістиці.

Опитування КМІС проводилося з 20 липня до 3 серпня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України. Усього було опитано 974 респондентів.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не перебувають під контролем української влади.

Частину опитаних становили внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованих територій. Також в опитуванні не брали участі громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за результатами опитування компанії Gradus, проведеного 16–17 липня, понад 60% українців не підтримують відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

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