Ни одна из 28 ракет не сбита: что известно о массированной ночной атаке на Украину 5 августа
- РФ атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками.
- ПВО не сбило ни одной ракеты во время ночной атаки.
- Основное направление российского удара – Киевская область.
Ночью россияне атаковали территорию Украины четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 5 августа
В частности, противокорабельные ракеты Циркон/Оникс оккупанты запустили из Курской и Ростовской областей. Баллистические Искандеры – с территории Брянской и Курской областей. А ударные дроны – из Курска, Миллерово, Орла и оккупированных Донецка и Гвардейского.
Основное направление удара пришлось на Киевщину.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 98 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых на шести локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Повітряні сили ЗСУ