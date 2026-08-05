Ночью россияне атаковали территорию Украины четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 августа

В частности, противокорабельные ракеты Циркон/Оникс оккупанты запустили из Курской и Ростовской областей. Баллистические Искандеры – с территории Брянской и Курской областей. А ударные дроны – из Курска, Миллерово, Орла и оккупированных Донецка и Гвардейского.

Сейчас смотрят

Основное направление удара пришлось на Киевщину.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 98 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых на шести локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.