Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія має понести відповідальність за свої злочини, а ЄС посилити санкції та підтримку України.

Макрон відреагував на масований обстріл України 5 серпня

Росія повинна відповісти за скоєні злочини, тоді як Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний тиск на Москву та збільшуватиме військову допомогу Україні, написав Еммануель Макрон у дописі в соціальній мережі X.

Французький лідер наголосив, що Росія вкотре спрямувала удари проти мирних жителів Києва та Київської області. За його словами, використання ракет і безпілотників для залякування цивільного населення є неприпустимим.

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Макрон зазначив, що кожна нова атака підтверджує необхідність притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини.

Президент Франції запевнив, що західні союзники не мають наміру скорочувати допомогу Україні.

За його словами, Європейський Союз разом із партнерами продовжить запроваджувати нові санкції проти РФ та водночас нарощуватиме військову підтримку України, щоб держава могла ефективніше захищати свою територію і населення.

– Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції, одночасно посилюючи військову підтримку України, щоб вона могла захищати себе та свій народ, – заявив він.

Макрон також підкреслив, що партнери України не піддадуться ані втомі, ані спробам залякування з боку Росії.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Унаслідок обстрілу на цивільних об’єктах виникли масштабні пожежі. Також повідомлялося про погіршення якості повітря, загиблих і постраждалих.

Через влучання та падіння уламків у кількох районах столиці загорілися житлові будинки, складські приміщення й офісна будівля.

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