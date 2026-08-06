В Марганце и близлежащих общинах Днепропетровщины уже несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение. Ситуация произошла из-за аварии на магистральном водопроводе, а также из-за несвоевременных действий ответственных должностных лиц.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Отсутствие воды в Марганце: что известно

Глава правительства подчеркнул, что в отношении действий должностных лиц, которые не отреагировали должным образом на чрезвычайную ситуацию, в ближайшее время будут сделаны “жесткие выводы”.

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После заслушивания оперативного доклада от председателя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и профильных министерств Сергей Корецкий поставил ряд неотложных задач:

ускорить ремонтные работы на магистральном водопроводе;

немедленно обеспечить подачу технической воды;

организовать регулярный подвоз питьевой воды местного населения.

— Ожидаю от главы ОВА полной вовлеченности и решения проблемы обеспечения жителей водой уже сегодня, — подчеркнул премьер-министр.

Также Корецкий отметил, что к координации восстановительных работ привлекли лично министра инфраструктуры Николая Калашника. Все соответствующие службы и ведомства уже получили необходимые распоряжения.

Фото: Сергей Корецкий

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