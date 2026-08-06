Жесткие выводы будут сделаны: Корецкий отреагировал на отсутствие воды в Марганце
В Марганце и близлежащих общинах Днепропетровщины уже несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение. Ситуация произошла из-за аварии на магистральном водопроводе, а также из-за несвоевременных действий ответственных должностных лиц.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Отсутствие воды в Марганце: что известно
Глава правительства подчеркнул, что в отношении действий должностных лиц, которые не отреагировали должным образом на чрезвычайную ситуацию, в ближайшее время будут сделаны “жесткие выводы”.
После заслушивания оперативного доклада от председателя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и профильных министерств Сергей Корецкий поставил ряд неотложных задач:
- ускорить ремонтные работы на магистральном водопроводе;
- немедленно обеспечить подачу технической воды;
- организовать регулярный подвоз питьевой воды местного населения.
— Ожидаю от главы ОВА полной вовлеченности и решения проблемы обеспечения жителей водой уже сегодня, — подчеркнул премьер-министр.
Также Корецкий отметил, что к координации восстановительных работ привлекли лично министра инфраструктуры Николая Калашника. Все соответствующие службы и ведомства уже получили необходимые распоряжения.
Фото: Сергей Корецкий