Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи, включающий поддержку в сферах медицины и энергетики.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге по итогам своего визита в Белград.

Какую помощь получит Украина от Сербии

По словам главы государства, вопрос подготовки помощи обсуждался в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Украинская сторона отметила важность поддержки в условиях российской войны и подготовки к новому отопительному сезону.

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Новый гуманитарный пакет Сербии охватит медицину и энергетику.

— Будет новый пакет гуманитарной поддержки от Сербии для Украины, в том числе в сфере медицины, в сфере энергетики. Это для нас очень важно, подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что у Украины и Сербии есть возможности для расширения сотрудничества не только в гуманитарной сфере. Стороны обсудили общие проекты, которые могут укрепить инфраструктуру и экономику обоих государств.

Инфраструктура и восстановление

В ходе переговоров Зеленский и Вучич говорили о развитии двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере инфраструктуры.

Речь идет о возможных совместных проектах, связанных с портами, железной дорогой и восстановлением украинской инфраструктуры. Реализация таких договоренностей может создать новые рабочие места, как в Украине, так и в Сербии.

Отдельно президенты обсудили вопросы продовольственной безопасности и возможности углубления взаимодействия между странами.

Энергетика остается одним из ключевых направлений

Важной темой переговоров стали вызовы, стоящие перед Украиной в преддверии зимы. Зеленский заявил, что российские удары нанесли значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

Из-за российских атак в Украине фактически не осталось невредимых тепловых электростанций. Поэтому все проекты в сфере энергетики, в которые приобщаются международные партнеры, имеют особое значение.

В ближайшее время команды Украины и Сербии должны проработать конкретные направления взаимодействия и ускорить реализацию соответствующих договоренностей для усиления энергетического сотрудничества.

Создание зоны свободной торговли

Еще одним важным направлением переговоров стало экономическое сотрудничество. Зеленский отметил, что Украина и Сербия должны активизировать работу над договоренностью о зоне свободной торговли.

По словам президента, ускорение этого процесса создаст возможности для развития двусторонней торговли и реализации общих экономических проектов.

Таким образом договоренности между Киевом и Белградом охватывают сразу несколько направлений — от гуманитарной и энергетической поддержки Украины до инфраструктуры, продовольственной безопасности, экономического сотрудничества и подготовки новых торговых возможностей.

Источник : Офис президента

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