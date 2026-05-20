Рассчитываем на возобновление переговоров о зоне свободной торговли с Сербией — Зеленский
Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич обсудили развитие двусторонних отношений между странами, в частности, возобновление переговоров о зоне свободной торговли.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Вучича: что известно
— Мы оба считаем, что они должны быть сильными, и видим потенциал для развития, – отметил президент Украины.
Зеленский сообщил, что в ближайшие дни в Белград прибудет представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
— Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией, – подчеркнул глава государства.
Также сообщается, что президент Сербии проинформировал о дипломатическом треке на ближайший период.
Лидеры договорились поддерживать контакт.
Напомним, 19 мая сербские СМИ сообщили о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Белград в конце этой недели.
Дипломатические источники в Белграде сообщали, что Сербия ожидает прибытия украинской делегации, которую может возглавить лично Владимир Зеленский.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин сегодня сообщил, что в Белград поедет Тарас Качка, который займется подготовкой “некоторых вопросов”.
По его словам, визит президента Украины в Сербию планируется, но будут выбраны другие даты.
