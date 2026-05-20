Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич обсудили развитие двусторонних отношений между странами, в частности, возобновление переговоров о зоне свободной торговли.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Вучича: что известно

— Мы оба считаем, что они должны быть сильными, и видим потенциал для развития, – отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни в Белград прибудет представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

— Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией, – подчеркнул глава государства.

Также сообщается, что президент Сербии проинформировал о дипломатическом треке на ближайший период.

Лидеры договорились поддерживать контакт.

Напомним, 19 мая сербские СМИ сообщили о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Белград в конце этой недели.

Дипломатические источники в Белграде сообщали, что Сербия ожидает прибытия украинской делегации, которую может возглавить лично Владимир Зеленский.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин сегодня сообщил, что в Белград поедет Тарас Качка, который займется подготовкой “некоторых вопросов”.

По его словам, визит президента Украины в Сербию планируется, но будут выбраны другие даты.

