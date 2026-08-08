Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, який включатиме підтримку у сферах медицини та енергетики.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу за підсумками свого візиту до Белграда.

Яку допомогу отримає Україна від Сербії

За словами глави держави, питання підготовки допомоги обговорювалося під час зустрічей із президентом Сербії Александром Вучичем. Українська сторона наголосила на важливості підтримки в умовах російської війни та підготовки до нового опалювального сезону.

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Новий гуманітарний пакет від Сербії охопить медицину та енергетику.

— Буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо, — наголосив президент.

Глава держави зазначив, що Україна та Сербія мають можливості для розширення співпраці не лише в гуманітарній сфері. Сторони обговорили спільні проєкти, які можуть зміцнити інфраструктуру та економіки обох держав.

Інфраструктура та відновлення

Під час переговорів Зеленський і Вучич говорили про розвиток двосторонньої співпраці, зокрема у сфері інфраструктури.

Йдеться про можливі спільні проєкти, пов’язані з портами, залізницею та відновленням української інфраструктури. Реалізація таких домовленостей може створити нові робочі місця як в Україні, так і в Сербії.

Окремо президенти обговорили питання продовольчої безпеки та можливості поглиблення взаємодії між країнами.

Енергетика залишається одним із ключових напрямків

Важливою темою переговорів стали виклики, які стоять перед Україною напередодні зими. Зеленський заявив, що російські удари завдали значної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

Через російські атаки в Україні фактично не залишилося неушкоджених теплових електростанцій. Тому всі проєкти у сфері енергетики, до яких долучаються міжнародні партнери, мають особливе значення.

Найближчим часом команди України та Сербії мають опрацювати конкретні напрямки взаємодії та пришвидшити реалізацію відповідних домовленостей задля посилення енергетичної співпраці.

Створення зони вільної торгівлі

Ще одним важливим напрямком переговорів стало економічне співробітництво. Зеленський зазначив, що Україна та Сербія мають активізувати роботу над домовленістю про зону вільної торгівлі.

За словами президента, прискорення цього процесу створить можливості для розвитку двосторонньої торгівлі та реалізації спільних економічних проєктів.

Таким чином, домовленості між Києвом і Белградом охоплюють одразу кілька напрямків — від гуманітарної та енергетичної підтримки України до інфраструктури, продовольчої безпеки, економічної співпраці та підготовки нових торговельних можливостей.

Джерело : Офіс президента

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